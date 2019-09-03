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38歲媽假扮21歲女兒秒被警察揭穿　「超母湯妝容」意外爆紅

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記者李振慧／綜合報導

美國猶他州一名38歲女子被警察臨檢時，被逮到持有毒品以及冒用21歲女兒身分而入獄，警方後來將她的犯人檔案照公布在網路上，沒想到比起案情，大眾發現她的妝容看起來「超母湯」，意外在網路上引起討論。

38歲女子賈西亞(Heather Garcia)上月31日早上6時在法明頓市(Farmington)開著一輛沒有車牌的銀色BMW而被攔檢，警方在她車上找到吸毒用具以及白色粉末，她供稱自己名叫梅賽德斯(Mercedes)，出生於1998年，但很快就被識破提供的是自己女兒資料。

警方獲得賈西亞真正的身分證後，得知她曾被指控多項持有或吸食毒品相關前科，且駕照已被吊銷，有案底在身才會冒用女兒身分，後來因持有毒品、無照駕駛、以及向警察提供假身分等罪被捕。由於賈西亞被捕時，臉上畫著塊狀的眉毛以及眼影，超有特色妝容意外讓她成為話題人物，還有人好奇發問，「有人可以找到女兒的臉書嗎？想比對一下妝畫得像不像」。

▼女子遭警察攔檢時竟然冒充女兒身分。（圖／示意圖／達志影像）

警察、警衣、制服。（圖／達志／示意圖）

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