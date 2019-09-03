英打擊犯罪署警官來台　與北市警座談分享緝毒概念與防制作為

▲英國打擊犯罪署緝毒警官來台分享毒品查緝經驗。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

英國國家打擊犯罪署查緝處毒品組組長 LAWRENCE GIBBONS 2日來台參加國際警察首長協會舉辦的跨國毒品打擊與防制作為會議，特地抽空與台北市大安警分局外勤警官座談；警方指出，英國國家打擊犯罪署查緝毒品組（THREAT LEADERSHIP COMMAND, NATIONAL CRIME AGENCY, UK）是執掌英國該國高端毒品調查，台英警方交流獲益甚多、台警豐富的毒品查緝經驗也備受肯定。

▲英國打擊犯罪署緝毒警官來台分享毒品查緝經驗。（圖／記者張君豪翻攝）

昨天下午2點，台北市大安警分局特別邀請外勤偵查隊長、偵查隊、派出所外勤查緝毒品績效卓越警員參加這次座談會，LAWRENCE GIBBONS也透過雙邊座談，討論分享毒品打擊概念與防制作為。

大安警方介紹台警目前使用的毒品打擊策略包含：一、深入社區，廣蒐情資，即時破獲毒品案件。二、 出獄後之毒品人口調驗制度，以遏止再犯。三、 執行安居緝毒專案及結合第三方警政，整合政府其他部門及民間資源，走入社區查緝毒品。四、 大安分局位居臺北市交通樞紐，針對犯罪是流動或游動之態樣，在區域熱時熱點攔檢、場所臨檢及掌握情資「向上溯源」，追溯上游供毒及製毒，以打擊非法毒品。

GIBBONS則指出：英國毒品管制分級為三級與台灣四級分類大同小異，亦屬管制毒品之國家，但濫用成癮毒品種類則與台灣有別，但亦善用向上溯源的策略，打擊毒品販運及製造等源頭之網絡。英國警方已發展、引進隱蔽性執法偵查技術，積極與通訊業者合作，因應利用智慧型手機及通訊軟體，從事毒品販運犯罪之防制。北市大安警方表示：該次交流獲益良多，並漂亮的締造一次成功的跨國警界外交，英警經驗分享、可做為分局打擊毒品策略借鏡。

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