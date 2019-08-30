　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

葛萊美製作人溝口真矢遊台丟錢包　女警IG留言送回…失主讚：謝謝台灣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲日本流行音樂天王製作人溝口真矢來台遺失錢包、臥龍派出所女警迅速尋回。（圖／記者張君豪翻攝）

▲日本流行音樂天王製作人溝口真矢來台遺失錢包、臥龍派出所女警迅速尋回。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

曾獲葛萊美獎提名入圍「最佳混音、錄音獎」的亞洲天王級流行音樂製作人溝口真矢、日前來台灣旅遊不慎遺失隨身皮夾，經好心民眾送到台北市大安警分局臥龍街派出所、由於皮包內都是日文證件，該所女警員林哲綾利用Instagram搜尋，結果順利連絡上溝口真矢，事後日本天王製作人利用自己IG、推特帳號向台灣警方致謝「我被台灣人的誠實所感動。 警察是最好的人」 「台灣，非常感謝，我永遠不會忘記這一點」」

溝口真矢在日本流行音樂界有天王般不可撼動的地位、堪稱日本流行音樂界教父級製作人；肇因他是日本樂壇史上第一位獲得葛萊美流行音樂獎提名的日本籍音樂製作人。

▲日本流行音樂天王製作人溝口真矢來台遺失錢包、臥龍派出所女警迅速尋回。（圖／記者張君豪翻攝）

▲臥龍派出所女警迅速尋回溝口真矢皮夾，天王製作人開心與女警合影。（圖／記者張君豪翻攝）

溝口真矢來台出差，19日當天遺失皮夾，所幸臥龍所女警女警員林哲綾接到民眾送來皮夾勘驗裡面證件後，急中生智找到他Instagram留言，溝口知情趕緊搭計程車去派出所領回錢包，可能過程太著急、導致天王製作人忘記帶現金無法支付計程車資，大安警方仍伸出援手幫他墊付，讓他再度感受到台灣警察的溫暖幫助。

溝口真矢事後在自己臉書帳號感激PO出自己和臥龍所女警合照、並用英文寫下誠摯的感謝文章：「昨天我在台北的街上丟了錢包。 一個小時後，它被送到警察局，沒有從錢包裡取出任何東西。」「警察找到了我的Instagram，並讓我告訴我，當我乘出租車到達警察局時沒有現金，他們甚至站在外面為我付錢、我被台灣人的誠實所感動。 即使警察是最好的人，你看到你知道他們是真的。」 「台灣，非常感謝，我永遠不會忘記這一點」

【其他新聞】

►影／汐止勇警殉職第一時間趕到！　徐國勇真情流露：得知他要結婚了…非常不捨

►影／汐止勇警追拒檢撞死！分局長悲嘆：他2年抓72件酒駕…侯友宜到場了

內鬼通報17竊電大戶緊急停工　檢警設局邀稽查授課再揭真面目

招待泰美旅遊可賺10萬？　運市價3.2億大麻花海洛因磚這下GG

ET快訊
大雷雨彈炸雙北！鄭明典「撐傘不夠用還是溼」　16縣市防豪大雨
起底史上最火爆「水蛙」！擁槍2長11短+手榴彈　 一通電話讓
朱立倫表態拒絕任副手：2020我是很好的助選員
嘉義槍擊案歹徒投降！對峙5小時「丟出黑袋子+長槍」
被歹徒挾持30分鐘逃出！嘉義槍擊案房客還原現場：他用步槍壓我
吃掉家暴父心臟！少年坐牢「狂殺47名暴力份子」出獄後被捧成網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

起底史上最火爆「水蛙」！擁槍2長11短+ 手榴彈　 一通電話讓他抓狂現形

葛萊美製作人溝口真矢遊台丟錢包　女警IG留言送回…失主讚：謝謝台灣

鬼月最後一天…她機車下橋左轉　直行機車急速迎頭撞上身亡

橫行雙北栽了！兌幣機大盜狂偷20家自助洗　老闆被偷到怕

薛定岳回家父母悲慟　王惠美不捨：一路好走

男醉躺路「機車撞前車」　酒駕罪移送…檢不起訴：無積極證據

UberEats被打！雞排店取餐遭痛毆　老闆娘嗆：網路有什麼謠言就找你

嘉義槍擊案！他遭步槍抵胸挾持30mins　逃出顫抖喊：逃過此劫「我要戒賭」！

快訊／被控驅離太陽花殺人未遂　馬英九首度被告身分出庭

快訊／歹徒投降！嘉義槍擊案他與警對峙「5小時」　丟出黑袋子+長槍

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

爆新鮮牛肉湯、香甜虱目魚粥 老司機帶你吃透台南私房美食

起底史上最火爆「水蛙」！擁槍2長11短+ 手榴彈　 一通電話讓他抓狂現形

葛萊美製作人溝口真矢遊台丟錢包　女警IG留言送回…失主讚：謝謝台灣

鬼月最後一天…她機車下橋左轉　直行機車急速迎頭撞上身亡

橫行雙北栽了！兌幣機大盜狂偷20家自助洗　老闆被偷到怕

薛定岳回家父母悲慟　王惠美不捨：一路好走

男醉躺路「機車撞前車」　酒駕罪移送…檢不起訴：無積極證據

UberEats被打！雞排店取餐遭痛毆　老闆娘嗆：網路有什麼謠言就找你

嘉義槍擊案！他遭步槍抵胸挾持30mins　逃出顫抖喊：逃過此劫「我要戒賭」！

快訊／被控驅離太陽花殺人未遂　馬英九首度被告身分出庭

快訊／歹徒投降！嘉義槍擊案他與警對峙「5小時」　丟出黑袋子+長槍

87歲阿嬤打零工30年只為買輛救護車　背後原因超感人

慧眼看天下／台灣經濟可望保二　孫明德:投資避險注意三大重點

起底史上最火爆「水蛙」！擁槍2長11短+ 手榴彈　 一通電話讓他抓狂現形

傳輸線掰掰！Skoda Scala、Kamiq新增「無線SmartLink」連接功能

天生殘缺的汪只能被迫假笑　她帶回家好好愛…讓牠發自內心笑出來

葛萊美製作人溝口真矢遊台丟錢包　女警IG留言送回…失主讚：謝謝台灣

鬼月最後一天…她機車下橋左轉　直行機車急速迎頭撞上身亡

大雷雨彈炸雙北！鄭明典「撐傘不夠用還是溼」　16縣市防豪大雨

U18世界盃／中華隊奪預賽最關鍵勝利　首戰4比1巴拿馬

陽明、交通合校最後一步！　最快明年8月「陽明交通大學」掛牌

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

社會熱門新聞

她遭甩20耳光　13人全被送辦

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關..

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝..

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲..

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

萬華街友包包驚見400萬現鈔　..

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　..

薛女友淚崩：5萬換警命，還我男..

國道上倒車！賓士車駕駛被撞死

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR..

外遇夫狂戰64次！妻離婚告小三..

砸300萬當「乾爹」被放生　他..

酒駕男躲查緝自撞爆炸不治　2警..

更／嘉義槍擊！匪徒長槍猛轟嗆：..

更多熱門

相關新聞

女警用IG找到失主！皮夾主人竟是「葛萊美級製作人」

大安分局臥龍街派出所日前收到民眾拾獲的皮夾，翻開裡面尋找證件時，發現皮包主人是日本人，女警反應機警，立刻想到用IG搜尋，果然找到失主帳號，對方收到訊息後馬上搭計程車到派出所取回，沒想到該名日籍失主竟然是日本知名R＆B製作人溝口真矢，還曾獲葛萊美提名，他深受台灣人熱情感動，「台灣有妳們這些警察真幸福！」

噁爛恐怖情人！七夕隔天欲殺前女友

老外褲袋「鼓鼓的」好大一包

佯裝公視製作人　騙贊助拍攝27萬元

酒店妹驚好大陣仗　大安分局密集掃黑

關鍵字：

溝口真矢葛萊美製作人錢包遺失大安警方

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

她遭甩20耳光　13人全被送辦

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

苑裡鬼門關大夜市　出現恐怖人龍！

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面