葛萊美製作人溝口真矢遊台丟錢包　女警IG留言送回…失主讚：謝謝台灣

▲日本流行音樂天王製作人溝口真矢來台遺失錢包、臥龍派出所女警迅速尋回。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

曾獲葛萊美獎提名入圍「最佳混音、錄音獎」的亞洲天王級流行音樂製作人溝口真矢、日前來台灣旅遊不慎遺失隨身皮夾，經好心民眾送到台北市大安警分局臥龍街派出所、由於皮包內都是日文證件，該所女警員林哲綾利用Instagram搜尋，結果順利連絡上溝口真矢，事後日本天王製作人利用自己IG、推特帳號向台灣警方致謝「我被台灣人的誠實所感動。 警察是最好的人」 「台灣，非常感謝，我永遠不會忘記這一點」」

溝口真矢在日本流行音樂界有天王般不可撼動的地位、堪稱日本流行音樂界教父級製作人；肇因他是日本樂壇史上第一位獲得葛萊美流行音樂獎提名的日本籍音樂製作人。

▲臥龍派出所女警迅速尋回溝口真矢皮夾，天王製作人開心與女警合影。（圖／記者張君豪翻攝）

溝口真矢來台出差，19日當天遺失皮夾，所幸臥龍所女警女警員林哲綾接到民眾送來皮夾勘驗裡面證件後，急中生智找到他Instagram留言，溝口知情趕緊搭計程車去派出所領回錢包，可能過程太著急、導致天王製作人忘記帶現金無法支付計程車資，大安警方仍伸出援手幫他墊付，讓他再度感受到台灣警察的溫暖幫助。

溝口真矢事後在自己臉書帳號感激PO出自己和臥龍所女警合照、並用英文寫下誠摯的感謝文章：「昨天我在台北的街上丟了錢包。 一個小時後，它被送到警察局，沒有從錢包裡取出任何東西。」「警察找到了我的Instagram，並讓我告訴我，當我乘出租車到達警察局時沒有現金，他們甚至站在外面為我付錢、我被台灣人的誠實所感動。 即使警察是最好的人，你看到你知道他們是真的。」 「台灣，非常感謝，我永遠不會忘記這一點」

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