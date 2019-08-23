暖男溫馨載女友法院開庭　濃濃K味露餡祭出苦肉計仍遭法辦

▲男子開車載女友到台中地院開庭，因違停害自己吸毒曝光。（圖／ETtoday資料照）

記者李忠憲／台中報導

許姓男子貼心開車送同居女友到台中地方法院出庭，宛如暖男的他，卻因違規停車遭警方盤查，還嗅出他身上濃濃Ｋ味，並起出毒品殘渣袋。許男雖坐在地上祭出苦肉計，一旁女友卻異常冷靜，最後仍遭包圍他的警方帶回派出所，依毒品罪嫌偵辦。

台中地院與檢察署周邊因為停車空間少，經常有民眾圖一時之便違規停車，也成為當地第一警分局巡查重點。年約22歲的李姓男子23日下午約2時許，開車送同居女友到台中地院準備開庭，苦於找不到停車位的他，最後選擇將車停在地院外，自由路一段的路旁。

▲員警見男子將車停在法院外的紅線上，上前攔查。（圖／民眾提供）

巡邏員警恰巧路過，見許男的車違規停車，立刻上前盤查，要求出示身分證件。過程中，員警聞到許男身上有濃濃的K他命味道，懷疑他有吸毒，要求他下車。許男雖配合下車，但頻喊冤稱「警察大人，我沒有吸毒！」，為取信警方，他也同意讓警察查看車內。

殊不知，辦案經驗豐富的員警，果然在副駕駛座發現一個Ｋ他命毒品殘渣袋，一驗確認就是Ｋ他命。許男見大勢已去，改祭出苦肉計，坐在人行道上哀求警方放過他，由於支援警力陸續趕到，也引來民眾注目。而他女友卻在一旁冷眼旁觀，好像與她無關一樣，

許男自知難逃，最後只好乖乖配合回派出所進行驗尿，並將依違反《毒品危害防制條例》函送法辦。

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