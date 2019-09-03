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影／開直播教墮胎！女主播見孩子哭鬧...下秒「爆氣扔出」　怒嗆網友：關你X事

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記者洪珮瑄／綜合報導

貴州畢節市一名女子日前開直播，以「墮胎」為主題和網友聊天，沒想到過程中，兒子突然在一旁又哭又鬧，讓她當場氣炸，直接將孩子抱起，並且用力地摔出去。事後，該名女主播回到座位上想要接續話題，卻看見有網友留言勸止，她便惱羞成怒地嗆「關你X事」，引發爭議。

▲開直播「教墮胎」！女主播見孩子哭鬧...下秒爆氣扔出　怒嗆網友：關你X事（圖／翻攝自北京時間）

▲該名媽媽在直播中虐打小孩。（圖／翻攝自北京時間，下同）

綜合陸媒報導，當時也在直播內的一名觀眾徐先生表示，自己並不是該名女主播的粉絲，但在上個月31日晚上滑手機直播時，發現她的直播間的封面寫著「要是我懷孕了娃，打掉算了」，因此便點擊入去瞧瞧。他表示，一點進去就聽見孩子淒厲的哭聲，「我就對她說，妳是不是應該先管管孩子啊？不應該直播！」

▲開直播「教墮胎」！女主播見孩子哭鬧...下秒爆氣扔出　怒嗆網友：關你X事（圖／翻攝自北京時間）

▲該名女主播為了搏眼球，以墮胎作為噱頭。

該名女主播一聽見這句話立刻暴怒，「不用你管！」徐先生提到，「隨後她就將孩子抱起，狠狠地『碰』了一下，摔在不曉得事沙發還是甚麼地方，反正就把孩子摔出去了，之後孩子一直哭，哭聲更淒厲。」

▲開直播「教墮胎」！女主播見孩子哭鬧...下秒爆氣扔出　怒嗆網友：關你X事（圖／翻攝自北京時間）

▲女主播不聽男網友勸戒，不僅大罵「關你X事」，還將對方踢出直播間。

據悉，徐先生見到該情況後，多此勸阻女主播停止恧帶小孩，沒想到隨後竟被對方踢出直播間，讓他氣憤不已。事後，許多網民不滿該名女主播的行為，且擔心孩子的安危，因此便向警方舉報。目前，該短片已被刪除，警方也正介入調查。

該直播畫面近日在網路上曝光，網友紛紛撻伐，「什麼禽獸都能當父母了，直播裡真的是亂七八糟」、「這肯定不是親生的，根本就不配為人母」、「直播平台可以封她了」、「什麼樣的人都可以當網紅了」、「這是不是有病？摔孩子幹嘛，自己從樓頂往下跳啊」。

▼該名女主播已有2000多名粉絲。

▲開直播「教墮胎」！女主播見孩子哭鬧...下秒爆氣扔出　怒嗆網友：關你X事（圖／翻攝自北京時間）

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