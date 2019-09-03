溫泉觀光協會赴茨城簽友好交流協定　總會長李吉田：將爭取更多日本客來台

▲中華民國溫泉觀光協會總理事長李吉田（左2）受邀至茨城縣，擔任台日友好交流協定簽訂見證人；茨城縣營業戰略部長堀江英夫（右2）贈與紀念物表示友好。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／日本報導

在中華民國旅館旅行業國際行銷協會理事長徐銀樹引薦下，中華民國溫泉觀光協會2日遠赴日本茨城縣，於大洗町大洗溫泉飯店，由新北市觀光協會榮譽理事長李建才與大洗旅館公會石井盛志，代表雙方簽訂台日友好交流協定，中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田及大洗町長小谷隆亮擔任見證人，並營業戰略部長堀江英夫、交通局長森住直樹…等茨城縣內重量級人物也出席對台灣表示歡迎。李吉田說，台灣2018年到日旅遊達480萬人次，藉此交流機會，盼茨城縣府及當地觀光業者多宣傳台灣美好之處，吸引更多日本遊客來台觀光、泡溫泉。

▲新北市觀光協會榮譽理事長李建才（左）與大洗旅館公會石井盛志（右），代表雙方簽訂台日友好交流協定。

茨城縣內擁有許多歷史悠久的溫泉景點，如大洗溫泉等，但比起全盛時期，遊客足足少了以往一半的人潮，使得茨城觀光產業逐漸沒落。直至3年前新知事大井川河彥上任後，積極發展觀光，以知名的掃帚草、粉蝶花、哈密瓜，及海上鳥居、冬季的袋田瀑布等絕景為主打，2018年成功吸引共450萬人次的外國旅客到大洗町旅遊，其中又以台灣人佔大宗。

為發展台日觀光，徐銀樹居中穿針引線，中華民國溫泉觀光協會2日前往茨城縣大洗町考察，由李吉田帶領國內各溫泉協會理事長及知名溫泉旅館業者，參訪袋田瀑布、常陸海濱公園、明太子觀光工廠及水族館等地，吸收茨城縣觀光長處，盼取經回台帶給國人更優質的旅遊享受。

晚間6時於大洗溫泉飯店，由李建才與石井盛志代表台日雙方簽訂友好交流協定，並由李吉田及小谷隆亮擔任見證人，過程隆重順利；茨城縣內重量級人物堀江英夫、森住直樹、國際觀光課長市村美江、政策企劃部部長玉川明、空港對策課長渡邊秀和及觀光物產協會專務理事渡邊政美也出席聚會，顯見對台灣相當重視。

堀江英夫受訪時，直呼「非常喜歡台灣」，而被問及當初觀光產業逐漸沒落，後來是如何起死回生？他表示，主要是靠從歐亞大陸、北美引進的掃帚草、粉蝶花，冬季跟夏季各有不同風情；鄰近太平洋，擁有「喔依系」的鮮美魚貝類；另外，還有各式各樣的酒廠來吸引外國觀光客。

其中位於大洗町的「大洗磯前神社」為日本三大海上鳥居其中一座，除絕美景緻聞名世界，其所在地更為知名動畫《少女與戰車》的故事背景，朝聖人潮蜂擁而至，讓大洗町的知名度又再一次烙印在民眾心中。

李吉田致詞時表示，非常感謝茨城縣的熱情招待，清楚感受到茨城縣民的熱情及縣內各種風光明媚，在茨城縣府朝正確的方向帶領及在地的觀光業者的努力之下，有今日成果是必然的。

他指出，台灣目前有21處溫泉區，而2018至2019年間國人到日本旅遊人次多達480萬人，但日本到台觀光人次卻只有197萬人，僅不到一半，經過這次交流後，相信會為茨城帶來更多台灣人到此處旅遊，同時他也向茨城縣府呼籲，盼茨城縣府及觀光業者能在日本多幫台灣宣傳，吸引日本民眾到台灣遊玩、泡溫泉，為台日兩方帶來更多觀光互動。

▲李吉田表示，希望茨城縣府及當地觀光業者能多宣傳台灣的美好，吸引更多日本遊客來台觀光。