赴日櫪木縣簽友好交流協定　李吉田：歡迎日人來台體驗不同泡湯文化

▲南投縣北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋（左），3日赴日本櫪木縣與怒川─川治溫泉旅館協同組合理事長庄田哲康（右）簽訂友好交流協定。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／日本報導

為發展台灣溫泉觀光，中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田，帶領全台各地温泉業者參訪日本櫪木縣進行交流，並見證南投縣北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋，與櫪木縣鬼怒川─川治溫泉旅館協同組合理事長庄田哲康，共同簽訂台日友好交流協定。中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田說，台灣泡湯文化雖是源從日本，但發展至今已自成一套文化，期待日本國民能多到台灣，體驗不同於日本的全新泡湯感受。

在全日本眾多的東照宮之中，其本社就位於櫪木縣境內的日光，為了與其他東照宮區分，又俗稱「日光東照宮」，開創德川幕府的德川家康正是長眠於此。走在日光東照宮裡看著鑲在古廟壁上的金箔，能感受到德川家康在世時的雍容華貴，卻也古意盎然，而日光東照宮在1999年被列為世界文化遺產，名氣愈加響亮，為櫪木縣帶來更多觀光人潮。

在徐銀樹促成下，中華民國溫泉觀光協會3日走訪櫪木縣，櫪木縣府也安排該協會參觀縣內各知名景點，如上述的日光東照宮、有「未知空間」之稱的地底礦場遺跡大谷資料館、與日月潭神似的英國大使館中禪寺湖湖畔及衫並木公園，還有成立於江戶時代的鬼怒川溫泉。

協會成員參訪過程中，除對日本文化之美讚譽有加，因櫪木縣為日本少數不靠海的內陸縣，其地理環境與南投縣相當類似，眾人便積極尋思該如何將眼前成功案例引回國內，盼帶給國人更優質的旅遊環境。

簽約儀式於晚間6時30分在SUNSHINE鬼怒川飯店舉行，在李吉田及櫪木縣產業勞動觀光部參事永井洋之的見證下，由李浩瑋與庄田哲康代表台日雙方簽訂友好交流協定，櫪木縣觀光交流課長大貫大輔及主查川俁一哉等貴賓也到場對台灣表示歡迎。

▲李浩瑋與庄田哲康簽訂協定，中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田（左1）及櫪木縣產業勞動觀光部參事永井洋之（右1）擔任見證人。

李浩瑋受訪時表示，由於櫪木縣與南投縣同屬內陸縣，雙方能夠針對泡湯的文化、服務的禮儀及旅遊人口成長的策略等互相交流，而台灣南投北港溪溫泉區同樣擁有客家、原民等豐富文化資源，也有相當優質的旅遊景點、餐廳、民宿及渡假村，誠摯地邀請日遊客到台遊玩。

庄田哲康提到，每年約有130萬人到鬼怒川泡溫泉，其中又以台灣人為大宗，每年約有1萬5000人，與此同時，鬼怒川飯店也有與實踐大學合作，讓該大學的實習生到此地進行實習。在跟台灣簽約後，也將繼續維持熱情，款待來此地遊玩的台灣遊客，期待能與台灣有愉快的交流。

李吉田說，鬼怒川溫泉是相當值得學習的對象，而台灣溫泉從日治時期開始已經約有100年的時間，在喜愛泡湯的台灣人致力發展下，也已將溫泉發揚光大，自成一套泡湯文化，盼日本國民多到台灣旅遊，體驗不同風情的泡湯享受。

▲李吉田說，台灣已自成一套泡湯文化，盼日本國民多到台灣旅遊，體驗不同風情的泡湯享受。