希勒里Hilary／琉球　阿育吠陀的夜晚

圖．文／原文石井宏子．譯文希勒里Hilary



我前往那霸進一步進行溫泉SPA的旅行。

來自古老的海洋與地球的禮物就是那粗鹽溫泉，入浴不到5分鐘，我的汗整個爆發出來，這暖暖的SPA是令人備感溫馨的水療護理。

▲琉球阿育吠陀的夜晚。（圖／石井宏子提供）



Chula Spa的新項目是「琉球阿育吠陀」：用沖繩的藥草、薑黃和鹽，加熱淨化，最後是舒通經絡腦部活化的”SHIRODARA”，我的心和身體都變輕盈了感覺就像在飛翔(笑)。

結束後用手工的沖繩玻璃杯來享用「泡盛」，配上主廚特製秘傳的麻婆豆腐，我燃燒到最高點了！

房間內也有溫泉，再來排一次毒吧！而我就在沖繩療癒的歐若拉中回復了元氣。

場所: ロワジールホテル那覇 (Loisir Hotel Okinawa)

原文：https://ameblo.jp/onsenbeauty/entry-12001622687.html





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《關於蠟筆小希》（希勒里Hilary ／栗子麻／臭咩麻）



希勒里Hilary：足跡踏及20餘國與城市，喜愛文字，目前為專業文字撰稿/譯稿者，曾為日本當地網站日本頻道﹝JAPANチャンネル﹞中港台特派員(撰寫三語)，多次因公民記者新聞稿採用出國採訪、會議即時翻譯，與美日國外旅遊隨行員，目前有一間個人日文工作室，喜愛日本文化並從事親子/兒童/成人-日本文化風情與手作體驗教學。於Facebook設有「核桃派日語 《語言。旅行。文化。生活》」粉絲專頁。 獲 日本溫泉美容研究家石井宏子 本人同意授權翻譯溫泉美容家圖片與文字，將以 希勒里Hilary 為名，希望喜愛日本旅遊和溫泉的朋友，都能感受日本溫泉勝地的美好。



臭咩麻：《愛就是尊重、珍惜、不放棄也不離棄》臭咩KURUMI來自高雄大社觀音山的流浪毛孩，現與馬迷在台北過著幸福快樂的豬日子；過去的辛苦都只是為了等待與折磨馬迷，信女服侍馬祖婆一年後終於設置粉絲專頁「拜託！酷嚕咪醬都知道」，與牠相處的每一天都是種甜蜜， all I need is LOVE and a French Bulldog



栗子麻：記錄女兒栗子的成長紀事於Facebook設有萬人粉絲的「我是法鬥栗子 I am French Bulldog-Kuri」粉絲專頁(2015年已關閉)。



【關於日本溫泉美容研究家石井宏子】



日本以旅遊與溫泉為主題的採訪記者，溫泉美容研究家代表，一年有200天在溫泉旅途中度過，其餘時間從事溫泉書籍、雜誌、音樂CD創作，並活耀於沒電視、電台、學校演講。



官方網站 http://www.onsenbeauty.com/

官方粉絲專頁 https://www.facebook.com/onsenbeauty.official

【溫泉系列】文字與照片將由日本溫泉美容研究家石井宏子同意授權並翻譯使用，非經同意請勿任意轉載。