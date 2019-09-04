希勒里Hilary／琉球　阿育吠陀的夜晚

圖．文／原文石井宏子．譯文希勒里Hilary
我前往那霸進一步進行溫泉SPA的旅行。
來自古老的海洋與地球的禮物就是那粗鹽溫泉，入浴不到5分鐘，我的汗整個爆發出來，這暖暖的SPA是令人備感溫馨的水療護理。
▲琉球阿育吠陀的夜晚。（圖／石井宏子提供）
Chula Spa的新項目是「琉球阿育吠陀」：用沖繩的藥草、薑黃和鹽，加熱淨化，最後是舒通經絡腦部活化的”SHIRODARA”，我的心和身體都變輕盈了感覺就像在飛翔(笑)。
結束後用手工的沖繩玻璃杯來享用「泡盛」，配上主廚特製秘傳的麻婆豆腐，我燃燒到最高點了！
房間內也有溫泉，再來排一次毒吧！而我就在沖繩療癒的歐若拉中回復了元氣。
場所: ロワジールホテル那覇 (Loisir Hotel Okinawa)
原文：https://ameblo.jp/onsenbeauty/entry-12001622687.html
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《關於蠟筆小希》（希勒里Hilary ／栗子麻／臭咩麻）
希勒里Hilary：足跡踏及20餘國與城市，喜愛文字，目前為專業文字撰稿/譯稿者，曾為日本當地網站日本頻道﹝JAPANチャンネル﹞中港台特派員(撰寫三語)，多次因公民記者新聞稿採用出國採訪、會議即時翻譯，與美日國外旅遊隨行員，目前有一間個人日文工作室，喜愛日本文化並從事親子/兒童/成人-日本文化風情與手作體驗教學。於Facebook設有「核桃派日語 《語言。旅行。文化。生活》」粉絲專頁。獲日本溫泉美容研究家石井宏子本人同意授權翻譯溫泉美容家圖片與文字，將以希勒里Hilary為名，希望喜愛日本旅遊和溫泉的朋友，都能感受日本溫泉勝地的美好。
臭咩麻：《愛就是尊重、珍惜、不放棄也不離棄》臭咩KURUMI來自高雄大社觀音山的流浪毛孩，現與馬迷在台北過著幸福快樂的豬日子；過去的辛苦都只是為了等待與折磨馬迷，信女服侍馬祖婆一年後終於設置粉絲專頁「拜託！酷嚕咪醬都知道」，與牠相處的每一天都是種甜蜜， all I need is LOVE and a French Bulldog
栗子麻：記錄女兒栗子的成長紀事於Facebook設有萬人粉絲的「我是法鬥栗子 I am French Bulldog-Kuri」粉絲專頁(2015年已關閉)。
【關於日本溫泉美容研究家石井宏子】
日本以旅遊與溫泉為主題的採訪記者，溫泉美容研究家代表，一年有200天在溫泉旅途中度過，其餘時間從事溫泉書籍、雜誌、音樂CD創作，並活耀於沒電視、電台、學校演講。
官方網站 http://www.onsenbeauty.com/
官方粉絲專頁 https://www.facebook.com/onsenbeauty.official
【溫泉系列】文字與照片將由日本溫泉美容研究家石井宏子同意授權並翻譯使用，非經同意請勿任意轉載。