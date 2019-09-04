　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

希勒里Hilary／琉球　阿育吠陀的夜晚

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

圖．文／原文石井宏子．譯文希勒里Hilary

我前往那霸進一步進行溫泉SPA的旅行。

來自古老的海洋與地球的禮物就是那粗鹽溫泉，入浴不到5分鐘，我的汗整個爆發出來，這暖暖的SPA是令人備感溫馨的水療護理。

▲琉球阿育吠陀的夜晚(圖／石井宏子提供）

▲琉球阿育吠陀的夜晚。（圖／石井宏子提供）

Chula Spa的新項目是「琉球阿育吠陀」：用沖繩的藥草、薑黃和鹽，加熱淨化，最後是舒通經絡腦部活化的”SHIRODARA”，我的心和身體都變輕盈了感覺就像在飛翔(笑)。

▲琉球阿育吠陀的夜晚(圖／石井宏子提供）

結束後用手工的沖繩玻璃杯來享用「泡盛」，配上主廚特製秘傳的麻婆豆腐，我燃燒到最高點了！

▲琉球阿育吠陀的夜晚(圖／石井宏子提供）

房間內也有溫泉，再來排一次毒吧！而我就在沖繩療癒的歐若拉中回復了元氣。

場所: ロワジールホテル那覇 (Loisir Hotel Okinawa)

原文：https://ameblo.jp/onsenbeauty/entry-12001622687.html



 ◇◆◇◆ ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

《關於蠟筆小希》（希勒里Hilary ／栗子麻／臭咩麻
蠟筆小希（Hilary ／栗子麻／臭咩麻）
希勒里Hilary：足跡踏及20餘國與城市，喜愛文字，目前為專業文字撰稿/譯稿，曾為日本當地網站日本頻道JAPANチャンネル﹞中港台特派員(撰寫三語)，多次因公民記者新聞稿採用出國採訪、會議即時翻譯，與美日國外旅遊隨行員，目前有一間個人日文工作室，喜愛日本文化並從事親子/兒童/成人-日本文化風情與手作體驗教學。於Facebook設有「核桃派日語 《語言。旅行。文化。生活》」粉絲專頁。日本溫泉美容研究家石井宏子本人同意授權翻譯溫泉美容家圖片與文字，將以希勒里Hilary為名，希望喜愛日本旅遊和溫泉的朋友，都能感受日本溫泉勝地的美好。
 
臭咩麻《愛就是尊重、珍惜、不放棄也不離棄》臭咩KURUMI來自高雄大社觀音山的流浪毛孩，現與馬迷在台北過著幸福快樂的豬日子；過去的辛苦都只是為了等待與折磨馬迷，信女服侍馬祖婆一年後終於設置粉絲專頁「拜託！酷嚕咪醬都知道」，與牠相處的每一天都是種甜蜜， all I need is LOVE and a French Bulldog
 
栗子麻：記錄女兒栗子的成長紀事於Facebook設有萬人粉絲的「我是法鬥栗子 I am French Bulldog-Kuri」粉絲專頁(2015年已關閉)。
 

【關於日本溫泉美容研究家石井宏子】
日本溫泉美容研究家石井宏子
日本以旅遊與溫泉為主題的採訪記者，溫泉美容研究家代表，一年有200天在溫泉旅途中度過，其餘時間從事溫泉書籍、雜誌、音樂CD創作，並活耀於沒電視、電台、學校演講。

官方網站 http://www.onsenbeauty.com/
官方粉絲專頁 https://www.facebook.com/onsenbeauty.official
【溫泉系列】文字與照片將由日本溫泉美容研究家石井宏子同意授權並翻譯使用，非經同意請勿任意轉載。

ET快訊
快訊／玲玲發威！高雄豪雨彈挾雷狂炸　前鎮區多處淹水
停車場「男女交疊」強光照車內狂敲窗　銀行員簽300萬本票後悔
快訊／玲玲龜速！大雷雨炸高雄升級豪雨特報　台南、屏東防大雨
女大生包廂內喊「想要」！處男確認3次勇敢去愛…下場超
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

蠟筆小希／心靈和肌膚─雙重閃亮亮的溫泉之旅

蠟筆小希／透過海的恩惠之「鹽咖啡」

蠟筆小希／溫泉越泡越美麗系列─序曲

蠟筆小希／温泉美容研究家嚴選 日本10大美肌湯

蠟筆小希／ 日本神社　新年開運參拜需知

蠟筆小希／近畿地方的小遊記-京都序曲

蠟筆小希／日本京都　金光閃閃的夏之金閣寺

蠟筆小希／史上第一雙人字拖？ 　深川江戶資料館

希勒里Hilary／山水閣　一人獨享的那須溫泉

瘋電影／痛苦與榮耀　不瘋魔不成活的創作人生

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

瘋電影／痛苦與榮耀　不瘋魔不成活的創作人生

希勒里Hilary／琉球　阿育吠陀的夜晚

瘋電影／人生消極掰　哪裡跌倒哪裡躺好

快訊／雨區擴大！大雷雨炸台南高雄　南部5縣市豪大雨特報

網戀13歲少女相約「菜園壞壞」　男友省下開房錢2個月嗨5次

死忠果粉想要「口袋型小iPhone」　專家曝蘋果考量：不太可能

被罵「當媽還這樣」！　林采緹開深U喝喜酒…「反常舉動」激怒人母網友

早餐吃這個　一整天幫助燃燒卡路里

快訊／玲玲發威！高雄雨彈挾雷狂炸「升級豪雨特報」　前鎮區多處淹水

瘋電影／痛苦與榮耀　不瘋魔不成活的創作人生

麻衣、愛紗嫁台男「先後失婚」相扶持　帶王家百億金孫拜這間廟

娶26歲純情牌嫩妻！　震驚發現老婆「藏7年秘密」…他崩潰要離婚：過不下去

蔡英文訪媒體參與「美鳳有約」錄影　跟陳美鳳一起下廚！

畫面曝光！賓士疑開過頭國道倒車　遭聯結車後方追撞...駕駛被夾慘死

名家熱門新聞

琉球　阿育吠陀的夜晚

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

哪裡跌倒哪裡躺好

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

小生：3招判斷男人對妳超有意思

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

日本最珍惜企業　7成員工是身障

葉文忠／給韓粉的一封信

釐清媽咪產後9大症狀

超市火鍋肉片變出5道美味料理

感同身受去理解好兄弟

「地底無人車站」月台深70公尺

更多熱門

相關新聞

溫泉觀光協會赴日簽友好交流協定

在中華民國旅館旅行業國際行銷協會理事長徐銀樹引薦下，中華民國溫泉觀光協會2日遠赴日本茨城縣，於大洗町大洗溫泉飯店，由新北市觀光協會榮譽理事長李建才與大洗旅館公會石井盛志，代表雙方簽訂台日友好交流協定，中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田及大洗町長小谷隆亮擔任見證人，並營業戰略部長堀江英夫、交通局長森住直樹…等茨城縣內重量級人物也出席對台灣表示歡迎。李吉田說，台灣2018年到茨城縣旅遊達450萬人次，藉此交流機會，盼茨城縣府及當地觀光業者多宣傳台灣美好之處，吸引更多日本遊客來台觀光、泡溫泉。

台南關子嶺溫泉區不夜城亮整夜　

山水閣　一人獨享的那須溫泉

心靈和肌膚　雙重閃亮亮溫泉之旅

對台灣溫泉驚艷日本學者讚不絕口

關鍵字：

溫泉蠟筆小希石井宏子沖繩溫泉琉球希勒里Hilary泡盛

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

劍魚只活1天！玲玲開眼恐成中颱

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

17歲小哥「晚餐都吃薯條」3年後眼竟失明

好市多中和店將實施新政策　網推爆

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

美加中間藏「平行台灣」　網驚：超像

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面