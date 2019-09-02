墾丁「斑馬警察」有創意　陸客興奮拍照忘了背包…警助歸還

▲恆春警分局墾丁派出所警員連庭儀將背包歸還東張姓女子，張女一再致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

大陸廣東省張姓女子一家到到恆春墾丁旅遊，小孩看到墾丁派出所前擺設「斑馬警察」，覺得很有創意，要求拍照，背包遺落在該處後就離開，警員發現，根據背包內一副民宿鑰匙，找到失主，讓張女一家人很感動。

恆春墾丁大街上有位「斑馬警察」坐在墾丁派出所前的長椅上，吸引網紅拍照上傳到社群網站迅速竄紅，許多遊客因此慕名而來搶著拍照。

其實「斑馬警察」的發想，是由斑馬線（人行穿越道）與道路警示常用的黑白條紋，所聯想到的動物「斑馬」而來，加深民眾看到斑馬線就可以聯想到「斑馬先生保護您」的印象，從最基本的過馬路起步，倡導民眾遵守交通規則，透過走斑馬線進而告知民眾要遵守交通安全。

日前，墾丁派出所警員連庭儀發現派出所前「斑馬警察」旁邊放置著疑似遊客遺失的背包，她立刻清點了背包內的物品，發現都是小孩的用品，還有一副民宿鑰匙，根據電話，連絡該民宿，得知該背包的失主確實下塌於該間民宿，通知張姓失主到派出所領取。

張女表示，一家人從廣東至墾丁遊玩，逛街時小孩看到派出所前的斑馬想跟它合照，結果拍完照後便將背包遺落在長椅上繼續下一個行程，幸連員第一時間拾獲並通知領取。對連員積極主動服務精神留下深刻印象，並一再感謝。

分局分局長陳鴻忠呼籲遊客，隨身的貴重物品要時刻注意，以免遺失，萬一遺失，要盡快至當地派出所報案，以便第一時間找回遺失的物品。