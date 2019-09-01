10易肇事路段出爐　內埔警取締＆教育並重全力防制

▲屏東縣內埔警方公佈2019年易肇事路段，採取締教育並重方式全力防制 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局統計公布2019年上半年轄區10大易肇事路段，讓用路人行經易肇事路段時，能更謹慎專注於道路狀況，避免自身危害，除針對這些路段，加強規劃交通大執法與取締酒駕等路檢勤務，嚴格取締各項交通違規外，更透過各社區治安會議時段或至老人關懷據點，宣導鄉親務必遵守交通規則，期能降低機車與行人傷亡事故。

▲▼警方取締酒駕、10大肇事路段。



內埔警分局表示，轄內10十大肇事路段多在內埔鄉車流量大的路段，以壽比路發生68件最多、台一線中正路59件次之，依序是廣濟路、學人路、光明路、南寧路、科大路、昭勝路、大同路及中林路，分析其事故主因多為「未注意車前狀況」、「轉彎未依規定」及「未遵守交通號誌」等因素，顯見民眾路權及守法觀念不足。

為杜絕駕駛人僥倖心態，將持續規劃實施交通大執法專案，針對易肇事路（段）口加強取締酒後駕車、闖紅燈、逆向行駛、轉彎未依規定、機車未依二段式左轉、未戴安全帽及併排停車等重大交通違規進行交通執法，且由交通組及各所主管加強各社區交通安全宣導，將路權正確觀念深植民心；另對於高齡者，宣導晨昏外出應穿著顏色鮮明或具反光材質之服裝，透過執法與宣導並進，有效降低車禍發生。

內埔分局長蔡耀順表示，警方採交通執法與教育並進方式，針對常肇事路段的車禍主因，分析後研擬處置作為落實防制工作，協請道路主管機關改善道路工程，期能透過警、政、民的力量，持續降低車禍事故發生率。