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萬丹17歲高二女離家失聯半個月！家人焦急…警籲早日返家

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▲屏東17歲高二少女離家後未和家人連繫，家人心急如焚，警方籲請同學、朋友勸她早日回家，和家人團聚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東17歲高二少女離家後未和家人連繫，家人心急如焚，警方籲請同學、朋友勸她早日回家，和家人團聚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉一名17歲就讀高二的少女，上月15日離家後迄未今和家人連絡，家人著急報警協尋，警方事後已找到這名少女，惟她堅持要在外地工作，暫時不願返家，讓家屬相當著急，透過管道親情喊話，希望她早日返家，至少完成高中學業。警方也籲請她的同學、朋友念在她家人思念她的情份上，勸她回家，和親人團聚。

萬丹鄉吳姓高二女生於上個月15日，向家人說要到高雄找朋友，沒想到當天卻沒有回家，家人也無法連絡上她，相當著急，翌日向警方通報協尋，並在萬丹分駐所旁的車棚，找到她騎乘的單車。

由於家人原本以為少女是搭車到高雄，但她的媽媽說，當天下午5點多，她有國中同學在萬丹分駐所前遇到她，問她「妳在幹嘛？」少女則回答，有學長要請她吃飯，但她們都說不認識這個人（指學長）。由於少女離家迄半個月，家人都連絡不上，擔心她的安危，心急如焚。

轄區的屏東警分局人員表示，警方事後根據監視器、查訪少女同學、朋友；她的同學、朋友中有人已和她連絡上，得知她在外地工作，且表示暫時沒有意願繼續讀書，想先工作一陣子，但由於她一直未和家人連絡，讓家人很擔心。由於少女已1７歲，據她朋友、同學描述她又未有安全上顧慮，警方將持續透過同學、朋友勸她早日和家人連絡，以免家人擔心，最好能回家，和家人相聚，繼續完成學業再來工作。

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