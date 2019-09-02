沉重！美加徵3000億美元關稅　反饋「一般家庭」每月多14000元開銷

▲美國再度對中國加徵關稅，見見明顯反饋在美國民眾身上。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

中美貿易戰的影響持續加劇，本月1日美國政府對於3000億美元中國商品加徵關稅，現階段再次緊縮的政策，似乎將美國人民的開銷推向一個高峰。不少人認為，中美貿易戰可能只有企業影響較劇烈，但專家估計截至今年底，美國平均每戶家庭，都將因為貿易戰額外支出約460美元（約台幣14000元）開銷。

根據《紐約時報》報導，貿易戰中對於美國人民生活影響越來越大，其中倫敦大學學院（University College London）經濟學家伯魯斯亞克（Kirill Borusyak）和倫敦政經學院（The London School of Economics and Political Science, LSE）賈拉佛（Xavier Jaravel）表示，貿易戰最大的吃虧者可能是一般人民，中產階級者可能將額外支出460美元、富有家庭則可能多出970美元（約台幣30000元），就連貧窮家庭也都要額外支出340美元（約台幣10000元）。

這對於美國人無非是一種積少成多的痛苦，加上美國打貿易戰的國家不僅只有中國，包括墨西哥、加拿大、歐盟等，美國打這場貿易戰的成本最後還是回歸人民自行吸收。

此外專家也提到，這些多餘的開銷，一般家庭會鮮少注意到，甚至不知道是因為貿易戰導致，「光是在沃爾瑪（Walmart）看到的玩具，就可能已經漲了幾塊錢」。