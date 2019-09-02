美航宣布繼續停飛波音737MAX　聖誕前復飛機率低

▲波音737MAX機型。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

美國航空（American Airlines）日前宣布，將繼續延長波音737MAX系列客機的停飛時間至12月3日，而美國聯合航空也跟著發出聲明表示他們也將繼續停飛波音737MAX機型。

從去年10月到今年年3月起，短短5個月內的時間便有2架波音737MAX發生嚴重的墜機事故，一次發生在印尼，另一次發生在衣索比亞，兩次空難共計導致346人的死亡，也讓美國聯邦航空總署〈Federal Aviation Administration 簡稱FAA〉下令，全面停飛波音737MAX系列的客機。

美國航空公司表示，截至12月起，每天大約會有140班航班被取消，但他們會盡量安排其他飛機來取代波音737MAX機型，讓消費者的損失降到最低。除了美國航空外，美國聯合航空（United Airlines）也宣布，將推遲波音737MAX的停飛時間至12月19日。

▲美國航空宣布繼續停飛波音737MAX。（圖／翻攝自美國航空官網）

西南航空和加拿大航空則是早在先前就已宣布，在明年前不會安排任何波音737MAX的飛行，會等到必要相關培訓及維護完成後，再考慮復飛。而美航和聯航雖然將停飛時間延長，但他們仍表示對波音公司有信心，希望能盡快復飛。

據悉，波音公司（BA-US)與國際航空安全監管機構缺乏共識。監管機構認為波音公司在回應波音737MAX的飛行問題上不確實，要求波音公司重新提交波音737MAX軟體更新的簡報文件，並經由FAA審查後，才能進行後續討論及飛行測試。而波音公司原本希望能在10月前獲准復飛，但相關人士認為波音公司能趕在聖誕假期前恢復載客可能性極低。