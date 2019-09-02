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德州隨機槍擊7死22傷…17個月大女嬰也受害　換來的是放寬槍枝

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▲▼美國德州奧德薩（Odessa）槍擊，民眾聚在一起哀悼。（圖／路透）

▲美國德州奧德薩槍擊，民眾聚在一起哀悼。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國德州西部8月31日發生槍擊，最新死傷人數為7死、22傷，如果包含白人男子槍手艾托爾（Seth Ator）在內則總共為8死，傷者包含一名17個月大女嬰，她的臉部、胸口遭碎片割傷。然而，德州新槍枝法律卻於1日生效，新法將放寬限制，允許民眾在校園、公寓與宗教場所攜帶武器。

CNN報導，執法人員1日確定，36歲的艾托爾在槍擊事件造成7死、22傷，他被警方擊斃。根據法庭紀錄，艾托爾2011年就因非法入侵、逃避逮捕而被捕，兩項罪名都是輕罪；德州厄克托郡（Ector County）法庭文件還顯示，他2018年違反聯邦汽車運輸安全規定，因此收到交通罰單。

目前還不清楚艾托爾的犯案動機，當局認為他是單獨執行。警方表示，艾托爾當天下午交通違規而被德州警方攔下，接著他疑似使用AR型武器開火並逃逸，在街道與高速公路開車時，他隨機掃射當地居民與其他駕駛，隨後他還挾持一輛郵務車，拋棄他的本田汽車，前往奧德薩（Odessa）的路上對著人群開槍。

▲▼美國德州奧德薩（Odessa）槍擊，民眾聚在一起哀悼。（圖／路透）

▲頻繁的槍擊案讓民眾非常不安。（圖／路透）

醫院與警方表示，傷者包含17個月大的女嬰以及3名執法人員。這起槍擊事件發生在繁忙的勞動節（Labor Day）周末，民眾深感不安，就在不到1個月以前，德州艾爾帕索（El Paso）一家沃爾瑪商場才發生造成22死亡的槍擊案，距離奧德薩以西約285英里。

負責調查此案的聯邦調查局（FBI）特別探員康姆斯（Christopher Combs）表示，他的機構經常回應德州的事件，FBI幾乎每隔1周就會來到這裡應對槍手；調查人員則正在執行搜索，確保沒有其他人跟事件有關。

奧德薩警察局長格克（Michael Gerke）說明，死者年齡在15到57歲之間；警方尚未公布所有罹難者的姓名，死者除了有學生，還包括29歲的女郵遞員。艾托爾的領英（LinkedIn）帳號則顯示，他是一名卡車司機，他的臉書頁面已被移除。

目擊者回憶，當時現場到處都是警察，有人身上全是血。然而，就在憾事發生後，德州放寬槍枝相關的新法依舊於1日生效，包括學區無法禁止合法持有槍枝的所有者，房東也不能禁止住戶合法持有武器或彈藥。

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