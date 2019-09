右派集結！波士頓「異性戀驕傲」遊行引更多反對者　警逮34人收場

▲波士頓異性戀遊行。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國波士頓8月31日舉行了一場「異性戀驕傲」(Straight Pride)遊行,參與民眾手拿「當異性戀真好」、「蓋圍牆犯罪率就會下降」等標語。結果吸引了大批反對者,甚至超出原本的遊行人數,就連波士頓市長也出面譴責這場遊行。最後兩邊發生衝突,有警察在過程中被攻擊,最後以34人被逮捕收場。

▲反對異性戀遊行的群眾。(圖/達志影像/美聯社)



這場由「爽翻天美國」(Super Happy Fun America)主辦的遊行,8月31日在波士頓街頭展開,他們強調「異性戀驕傲」的活動目的更包容,因為它代表著所有異性戀族群,讓人們意識到波士頓地區的「異性戀問題」。參與者似乎也都是美國總統川普的支持者,他們手拿美國國旗,舉著「支持軍隊」、「蓋圍牆!犯罪率就會下降」的標語,還有穿小丑裝的男子一邊跳舞一邊舉著「當異性戀真好」(Great to be straight)的牌子。

結果這場遊行引來了許多反對者,他們高喊著「請右轉、離開街道、沒有正義、沒有和平」(Alt right, get off our streets, no justice, no peace),參與的人數幾乎超過了原本的遊行人數,就連波士頓市長沃爾什(Marty Walsh)也譴責「異性戀驕傲」遊行,鼓勵市民參加其他慶祝活動,並在推特上寫著「正如我所說,這個遊行不會掩蓋波士頓在爭取平等的運動中,正發揮著巨大的作用。」

由於遊行雙方情緒高漲,一度爆發衝突,也有維持秩序的警察遭到攻擊,最後共有34人被逮捕,但當局並未公布是哪些團體的人遭逮。波士頓救護人員也表示,有9人受傷被送往醫院,不過無法提供進一步的消息。