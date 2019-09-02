　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「今年地表最強風暴」多利安強襲！　川普：不確定聽說過5級颶風

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國總統川普1日在華府聯邦緊急事務管理署（FEMA）聽取颶風多利安的簡報。（圖／路透）

▲ 因應颶風多利安來襲，川普已承諾向州及地方官員提供聯邦援助。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

5級颶風多利安（Dorian）重創巴哈馬群島，為當地帶來淹水災情，未來幾天暴風圈強勢橫掃美國東岸，並一路沿著海岸線北上移動，CNN稍早更以「地表最強風暴」來形容多利安。只不過，美國總統川普1日語出驚人表示，「我們只知道它可能是最大的（風暴），不確定聽說過5級颶風這件事，但我知道它的存在，我還看過一些4級颶風，但那很少見。」

CNN報導，在多利安登陸巴哈馬群島之前，川普在華府聯邦緊急事務管理署（FEMA）聽取簡報，但儘管多利安是他2017年上任以來所遇到的第四個5級颶風，但他卻脫口「我不知道我之前是否聽過（5級颶風）這個詞，除了我知道它在那裡。」

此話一出，CNN也整理出川普自上任以來所歷經的5級颶風，包括2017年9月橫掃美國9個州的颶風厄瑪（Irma）、同月重創美國及波多黎各的颶風瑪莉亞（Maria）以及2018年10月的颶風邁克爾（Michael）。

值得一提的是，這也不是川普第一次說「從未聽說過5級颶風」，當年颶風瑪莉亞、厄瑪侵襲美國的時候，他也曾經說過類似的話。

▲ 多利安稍早已三度登陸巴哈馬群島北部的大巴哈馬島（Grand Bahama）。圖為多利安未來數日預測路徑。（圖／翻攝自NHC）

根據美國國家颶風中心當地1日晚間9時的預報，多利安的位置大約在西棕櫚灘（West Palm Beach）以東約240公里處，最大風速每小時295公里，並以每小時7公里的速度向西移動。

面對來勢洶洶的多利安，喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）稍早已發出行政命令，宣布喬治亞州進入緊急狀態，且自當地2日中午起強制疏散95號洲際公路（I-95）以東的居民，範圍涵蓋布萊恩郡、康登郡、查塔姆郡、格林郡、利柏提郡、麥金托什郡。

此外，根據FlightAware網站顯示，原訂美國時間2日起降的國內線、國際線航班，已確定有770個航班取消。

另據CNN報導，奧蘭多墨爾本國際機場（Orlando Melbourne International Airport）及勞德岱堡-好萊塢國際機場（Fort Lauderdale-Hollywood International Airport）已宣布當地2日中午起關閉機場。

【相關新聞報導】

5級颶風多利安肆虐巴哈馬…房屋泡水全毀居民拒撤　總理哭了
5級颶風多利安逼近…佛州取消數百航班　「颶風獵人」補超清晰眼牆照

▼ 巴哈馬阿巴科群島馬施港（Marsh Harbour）已傳出淹水災情。（圖／路透）

▲▼ 5級颶風多利安強襲，巴哈馬阿巴科群島馬施港（Marsh Harbour）傳出淹水災情 。（圖／路透）

ET快訊
中和店停車「1小時100」！網狂推爆「求全台跟進」　好市多回
阿嬌老公被爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖流出…他怒轟：在台灣
男星爆劈腿想玩3P「鹹濕音檔」瘋傳　女友懷孕逼拿掉：要生自己
女歌手演唱會辣舞…下秒「舞台煙火爆炸」！射穿腰部當場身亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「0積蓄」靠補助金養11孩…一家吃罐頭發育　媽嗆：我們很幸福

他第1堂飛機課「教練升空就暈倒」　全程塔台超緊繃…遠端教學62分鐘迫降！

遊客搭訕傻問：見過本人嗎？　英女王幽默一指…皇室護衛曝超Q惡作劇

韓流迷妹慘被拐騙「淪按摩店妓女」！　懷星夢卻被囚禁…5萬元賣身

「今年地表最強風暴」多利安強襲！　川普：不確定聽說過5級颶風

新一波關稅生效！中美貿易談判如期舉行　川普：不讓中國繼續敲詐

5級颶風多利安肆虐巴哈馬…房屋泡水全毀居民拒撤　總理哭了

奔牛活動遭恐怖公牛狂撞　他驚嚇目睹52歲男慘死：頭快被扯斷了

女歌手演唱會上辣舞　下秒遭「煙火彈炸穿水蛇腰」觀眾海豚音尖叫竄逃！

以色列射40枚砲彈狂轟黎巴嫩！　真主黨：必須付出代價

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

愷樂：我要去小巨蛋旁邊賣ㄧㄣˊ...　 「斷句太慢」羅志祥歪樓

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

「0積蓄」靠補助金養11孩…一家吃罐頭發育　媽嗆：我們很幸福

他第1堂飛機課「教練升空就暈倒」　全程塔台超緊繃…遠端教學62分鐘迫降！

遊客搭訕傻問：見過本人嗎？　英女王幽默一指…皇室護衛曝超Q惡作劇

韓流迷妹慘被拐騙「淪按摩店妓女」！　懷星夢卻被囚禁…5萬元賣身

「今年地表最強風暴」多利安強襲！　川普：不確定聽說過5級颶風

新一波關稅生效！中美貿易談判如期舉行　川普：不讓中國繼續敲詐

5級颶風多利安肆虐巴哈馬…房屋泡水全毀居民拒撤　總理哭了

奔牛活動遭恐怖公牛狂撞　他驚嚇目睹52歲男慘死：頭快被扯斷了

女歌手演唱會上辣舞　下秒遭「煙火彈炸穿水蛇腰」觀眾海豚音尖叫竄逃！

以色列射40枚砲彈狂轟黎巴嫩！　真主黨：必須付出代價

前桃猿洋投道恩斯遭強襲球擊中臉部　當場趴地送醫檢查

「0積蓄」靠補助金養11孩…一家吃罐頭發育　媽嗆：我們很幸福

酒後續攤跳舞拒盤查　罵警「幹X娘」...快打部隊帶走8人

快訊／台中男與友人溪邊戲水！離奇水中掙扎秒消失　警消急搜救

莊智淵喊退出國家隊　體育署有信心慰留　

快訊／湖北開學日爆血案！　嫌犯「持刀闖入狂砍」10名小學生受傷

英華學生拿紅布遮右眼...要求「坐下來談」！　香港多間學校響應罷課行動

他被樓下「午夜怪聲」困擾1年！網秒懂大呼：還有珠子掉地板聲…專家神解答

「還我同學去上課」學生團體突襲香港經貿辦　聲援東華被捕港生

驚傳恐怖外送員騷擾女顧客　兩大美食外送平台出面回應

國際熱門新聞

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪..

911調度員冷回閉嘴！她求救仍..

警把18歲女孩銬在後座輪流上　..

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸..

即／路透：索羅門考慮與中建交

扇貝游泳速度驚人　網：像奔跑假..

她被嗜血黑蠅咬　長出超噁爆漿水..

13歲男童當爸樂歪　10年後現..

少女19歲生日派對遭4友性侵身..

狠母故意餓死1歲兒　被判刑詭笑

電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延

他曝：美向中國討清朝討債券是有..

逆子拐杖打爛89歲媽腦袋　性侵..

女友婚前車禍亡　他靈前獻唱惹哭..

更多熱門

相關新聞

關稅生效　川普：不讓中繼續敲詐

多利安肆虐巴哈馬　總理哭了

德州槍擊7死22傷結果要放寬槍枝

多利安逼近　超清晰眼牆照曝光

「巨無霸檸檬」售價比普通大小低377元！　

關鍵字：

多利安颶風多利安川普颶風巴哈馬北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

好市多中和店將實施新政策　網推爆

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

雞排店打外送員　總部：解除加盟

911調度員冷回閉嘴！她求救仍溺斃

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

警把18歲女孩銬在後座輪流上　緩刑5年

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

正妹賣「海鰻魚」　下秒狂飆海豚音

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面