「今年地表最強風暴」多利安強襲！　川普：不確定聽說過5級颶風

▲ 因應颶風多利安來襲，川普已承諾向州及地方官員提供聯邦援助。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

5級颶風多利安（Dorian）重創巴哈馬群島，為當地帶來淹水災情，未來幾天暴風圈強勢橫掃美國東岸，並一路沿著海岸線北上移動，CNN稍早更以「地表最強風暴」來形容多利安。只不過，美國總統川普1日語出驚人表示，「我們只知道它可能是最大的（風暴），不確定聽說過5級颶風這件事，但我知道它的存在，我還看過一些4級颶風，但那很少見。」

CNN報導，在多利安登陸巴哈馬群島之前，川普在華府聯邦緊急事務管理署（FEMA）聽取簡報，但儘管多利安是他2017年上任以來所遇到的第四個5級颶風，但他卻脫口「我不知道我之前是否聽過（5級颶風）這個詞，除了我知道它在那裡。」

此話一出，CNN也整理出川普自上任以來所歷經的5級颶風，包括2017年9月橫掃美國9個州的颶風厄瑪（Irma）、同月重創美國及波多黎各的颶風瑪莉亞（Maria）以及2018年10月的颶風邁克爾（Michael）。

值得一提的是，這也不是川普第一次說「從未聽說過5級颶風」，當年颶風瑪莉亞、厄瑪侵襲美國的時候，他也曾經說過類似的話。

▲ 多利安稍早已三度登陸巴哈馬群島北部的大巴哈馬島（Grand Bahama）。圖為多利安未來數日預測路徑。（圖／翻攝自NHC）

9 PM EDT Tropical Cyclone Update on #Dorian: Catastrophic Category 5 Dorian Continues to Batter The Abacos. The Western Eyewall is Now Crossing the Eastern portion of Grand Bahama Island. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/HdA6ix6Rh5 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2019

根據美國國家颶風中心當地1日晚間9時的預報，多利安的位置大約在西棕櫚灘（West Palm Beach）以東約240公里處，最大風速每小時295公里，並以每小時7公里的速度向西移動。

面對來勢洶洶的多利安，喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）稍早已發出行政命令，宣布喬治亞州進入緊急狀態，且自當地2日中午起強制疏散95號洲際公路（I-95）以東的居民，範圍涵蓋布萊恩郡、康登郡、查塔姆郡、格林郡、利柏提郡、麥金托什郡。

Starting noon tomorrow, individuals east of I-95 in Bryan, Camden, Chatham, Glynn, Liberty, and McIntosh Counties must evacuate due to Hurricane #Dorian. @GeorgiaEMA and @GADeptofTrans will start westerly contraflow on I-16 at 8 AM on Tuesday, Sept. 3. Stay vigilant and be safe. pic.twitter.com/njw2ffCoLT — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) September 2, 2019

此外，根據FlightAware網站顯示，原訂美國時間2日起降的國內線、國際線航班，已確定有770個航班取消。

另據CNN報導，奧蘭多墨爾本國際機場（Orlando Melbourne International Airport）及勞德岱堡-好萊塢國際機場（Fort Lauderdale-Hollywood International Airport）已宣布當地2日中午起關閉機場。

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▼ 巴哈馬阿巴科群島馬施港（Marsh Harbour）已傳出淹水災情。（圖／路透）