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駐韓美軍戰機大搬風　隱形戰機F-35A取代F-16

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▲▼F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲美軍計畫在南韓部署F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

美軍計畫，將在駐韓美軍空軍基地，部署最新型隱形戰鬥機F-35A，目前已經在進行相關流程，預計在2020年代初開始實施部署，也就是說除了南韓空軍從今年起至2021年陸續引進的40架F-35A之外，駐韓美軍還將在南韓部署數十架的F-35A。

根據《朝鮮日報》報導，新部署的駐韓美軍F-35A將替換當前的F-16戰鬥機。政府有關人士稱，美軍開發F-35A作為F-16的替代機種，本次計劃擬在中長期上，更換掉群山、烏山基地駐韓美軍所屬的F-16。

▲▼美軍F-16。（圖／路透社）

▲美軍F-16。（圖／路透社）

對此，美國太平洋空軍司令部回應本報的相關提問稱，「我們正在建設印度-太平洋地區的戰略基地，美國空軍正按照慣例（routine）部署武器」，並未否認F-35A的部署計劃。

南韓軍方相關人士稱，「言下之意在駐韓美軍部署F-35A，不僅為了牽制北韓，還基於針對中國等國的印度-太平洋戰略上的考量。」此前，美太平洋空軍司令查爾斯•布朗（Charles Brown）今年7月曾就此表示，「到2025年為止，將在印度-太平洋地區的美軍和同盟國軍等部署220多架F-35」。

報導指出，如果美軍的上述計劃得以實現，中國和北韓預計會立即提出強烈抗議。尤其北韓最近一直對南韓引進F-35A一事相當敏感，並以此為藉口不斷發動飛彈挑釁等。

美韓對於北韓的這種抗拒感和恐懼感向來十分了解，在2017年北韓頻繁發動飛彈挑釁時，就曾探討過在朝鮮半島循環部署隱形戰機F-22和F-35。

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