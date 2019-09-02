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5級颶風多利安肆虐巴哈馬…房屋泡水全毀居民拒撤　總理哭了

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▲▼5級颶風多利安肆虐巴哈馬，房屋泡水全毀。（圖／翻攝自推特／TTWeatherCenter）

▲社群媒體上的影片可見房屋被淹沒。（圖／翻攝自推特／TTWeatherCenter）

記者丁維瑀／綜合報導

5級颶風多利安（Dorian）1日下午登陸巴哈馬阿巴科群島（Abaco Island），此處位於邁阿密東部，根據美國國家颶風中心，多利安最大持續風速每小時185英里，巴哈馬受創嚴重，滿目瘡痍。對此，巴哈馬總理明尼斯（Hubert Minnis）忍不住哭泣，「這可能是我向巴哈馬人民發表談話，最悲傷、糟糕的一天。」

多利安1日增強為5級颶風，原本外界預測會在佛州登陸，結果直接侵襲巴哈馬阿巴科群島，佛州境內機場則幾乎取消所有航班。強大天災讓明尼斯忍不住落淚，他在記者會表示，只希望拒絕撤離的人能在颶風中倖存下來，「作為醫師，我經過訓練能承受很多事情，但從沒遇過像這樣的。」

NBC報導，阿巴科群島遭遇強烈破壞，住在馬施港（Marsh Harbour）25年的一位女居民說，她很幸運，還有「一半的房子」，她鄰居的住處都毀了，電線毀壞，汽車警報大響，人們嚎啕大哭，她希望趕快有架班機前來，讓大家都獲救。

社群媒體的照片與影片可見，阿巴科群島上的汽車翻覆、電線起火，房屋除了毀壞，路上也都是淹水；在另一段影片可見，有一家人在廁所裡祈禱。颶風中心則警告，島上拍攝影片的人應立刻避難，颶風會迅速增強，難以預測。

巴哈馬旅遊和航空部長艾吉拉（Dionisio D'Aguilar）表示，許多居民似乎輕忽多利安所帶來災難般的破壞力，在巴哈馬歷史上，從未見過時速180英里的颶風，「我們祈禱他們能找到安全的避難處，度過這場風暴。」

巴哈馬衛生部說明，截至1日阿巴科群島還沒傳出死亡事件，不過政府非常憂心會有潛在的死傷消息。根據氣象預測，多利安預計1日持續侵襲阿巴科，接著晚間與2日可能朝著大巴哈馬島、佛州東海岸移動。

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