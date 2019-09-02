　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新一波關稅生效！中美貿易談判如期舉行　川普：不讓中國繼續敲詐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲貿易戰。（圖／路透社）

▲中美貿易談判將如期舉行。（圖／路透社）

記者張方瑀／編譯

美國對價值1120億美元的中國商品徵收新一輪15％關稅，在美東時間9月1日0時1分生效。美國總統川普（Donald Trump）向媒體表示，兩國貿易談判仍會繼續進行，新的關稅生效後，美國會將關稅收入用在遭打擊的農民身上，「我們不會再讓中國繼續敲詐美國。」不過此輪加徵的關稅，可能導致日常消費品價格上漲，打擊美國消費者支出。

川普1日接受媒體訪問時指出，儘管新一輪的加徵關稅已正式啟動，但中美貿易談判仍會如期舉行，至於結果只能「拭目以待」。川普強調，美國在談判中的表現都非常好，尤其人民幣貶值證明了中國正在替關稅付出代價，而美國徵收的數百億關稅，將會用在被打擊嚴重的農民身上。川普表示，「我們絕不會讓中國繼續敲詐美國，絕對不能。」

▲▼中美貿易戰。（圖／路透）

▲9月1日起美國對中國加徵新一輪關稅。（圖／路透）

根據《美聯社》報導指出，在9月開徵的1120億美元的中國商品中，有超過2/3的消費品比先前面臨更高的關稅，此前，川普政府一直避免對消費品調漲關稅。在全球經濟成長放緩的狀況下，消費者支出是美國重要的經濟趨動力，如今零售消費品的成本上漲，可能會打擊到這個重要經濟亮點。

9月1日之後，87%的美國從中國購買的紡織品和服裝，以及52%的鞋類將被徵收關稅，另外，冷凍甜玉米、豬肝到大理石和自行車輪胎也被加徵5%至10%不等的關稅，等到了12月15日，幾乎所有的中國商品都會被加徵關稅。許多美國企業警告，他們會被迫將這些成本轉嫁到客戶身上。

摩根大通（J.P. Morgan）的研究數據指出，關稅調漲讓美國家庭每年平均損失1000美元。除此之外，美國密西根大學最新的消費者信心指數也創下2012年12月以來的最大跌幅，顯示美國消費者已逐漸悲觀。知名目標百貨集團（Target）向《美聯社》表示，２８大型零售集團不會立刻調漲商品價格，但小型零售商可能就無力招架。

沉重！美加徵3000億美元關稅　反饋「一般家庭」每月多14000元開銷
今午正式實施第一輪　川普對1120億美元中國商品加徵15％關稅

修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
中和店停車「1小時100」！網狂推爆「求全台跟進」　好市多回
阿嬌老公被爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖流出…他怒轟：在台灣
男星爆劈腿想玩3P「鹹濕音檔」瘋傳　女友懷孕逼拿掉：要生自己
女歌手演唱會辣舞…下秒「舞台煙火爆炸」！射穿腰部當場身亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「0積蓄」靠補助金養11孩…一家吃罐頭發育　媽嗆：我們很幸福

他第1堂飛機課「教練升空就暈倒」　全程塔台超緊繃…遠端教學62分鐘迫降！

遊客搭訕傻問：見過本人嗎？　英女王幽默一指…皇室護衛曝超Q惡作劇

韓流迷妹慘被拐騙「淪按摩店妓女」！　懷星夢卻被囚禁…5萬元賣身

「今年地表最強風暴」多利安強襲！　川普：不確定聽說過5級颶風

新一波關稅生效！中美貿易談判如期舉行　川普：不讓中國繼續敲詐

5級颶風多利安肆虐巴哈馬…房屋泡水全毀居民拒撤　總理哭了

奔牛活動遭恐怖公牛狂撞　他驚嚇目睹52歲男慘死：頭快被扯斷了

女歌手演唱會上辣舞　下秒遭「煙火彈炸穿水蛇腰」觀眾海豚音尖叫竄逃！

以色列射40枚砲彈狂轟黎巴嫩！　真主黨：必須付出代價

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

愷樂：我要去小巨蛋旁邊賣ㄧㄣˊ...　 「斷句太慢」羅志祥歪樓

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

「0積蓄」靠補助金養11孩…一家吃罐頭發育　媽嗆：我們很幸福

他第1堂飛機課「教練升空就暈倒」　全程塔台超緊繃…遠端教學62分鐘迫降！

遊客搭訕傻問：見過本人嗎？　英女王幽默一指…皇室護衛曝超Q惡作劇

韓流迷妹慘被拐騙「淪按摩店妓女」！　懷星夢卻被囚禁…5萬元賣身

「今年地表最強風暴」多利安強襲！　川普：不確定聽說過5級颶風

新一波關稅生效！中美貿易談判如期舉行　川普：不讓中國繼續敲詐

5級颶風多利安肆虐巴哈馬…房屋泡水全毀居民拒撤　總理哭了

奔牛活動遭恐怖公牛狂撞　他驚嚇目睹52歲男慘死：頭快被扯斷了

女歌手演唱會上辣舞　下秒遭「煙火彈炸穿水蛇腰」觀眾海豚音尖叫竄逃！

以色列射40枚砲彈狂轟黎巴嫩！　真主黨：必須付出代價

前桃猿洋投道恩斯遭強襲球擊中臉部　當場趴地送醫檢查

「0積蓄」靠補助金養11孩…一家吃罐頭發育　媽嗆：我們很幸福

酒後續攤跳舞拒盤查　罵警「幹X娘」...快打部隊帶走8人

快訊／台中男與友人溪邊戲水！離奇水中掙扎秒消失　警消急搜救

莊智淵喊退出國家隊　體育署有信心慰留　

快訊／湖北開學日爆血案！　嫌犯「持刀闖入狂砍」10名小學生受傷

英華學生拿紅布遮右眼...要求「坐下來談」！　香港多間學校響應罷課行動

他被樓下「午夜怪聲」困擾1年！網秒懂大呼：還有珠子掉地板聲…專家神解答

「還我同學去上課」學生團體突襲香港經貿辦　聲援東華被捕港生

驚傳恐怖外送員騷擾女顧客　兩大美食外送平台出面回應

國際熱門新聞

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪..

911調度員冷回閉嘴！她求救仍..

警把18歲女孩銬在後座輪流上　..

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸..

即／路透：索羅門考慮與中建交

扇貝游泳速度驚人　網：像奔跑假..

她被嗜血黑蠅咬　長出超噁爆漿水..

13歲男童當爸樂歪　10年後現..

少女19歲生日派對遭4友性侵身..

狠母故意餓死1歲兒　被判刑詭笑

電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延

他曝：美向中國討清朝討債券是有..

逆子拐杖打爛89歲媽腦袋　性侵..

女友婚前車禍亡　他靈前獻唱惹哭..

更多熱門

相關新聞

多利安強襲　川普：沒聽說過5級颶風

5級颶風多利安（Dorian）重創巴哈馬群島，為當地帶來淹水災情，未來幾天暴風圈強勢橫掃美國東岸，並一路沿著海岸線北上移動，CNN稍早更以「地表最強風暴」來形容多利安。只不過，美國總統川普1日語出驚人表示，「我們只知道它可能是最大的（風暴），不確定聽說過5級颶風這件事，但我知道它的存在，我還看過一些4級颶風，但那很少見。」

多利安肆虐巴哈馬　總理哭了

德州槍擊7死22傷結果要放寬槍枝

多利安逼近　超清晰眼牆照曝光

美加徵關稅　「一般家庭」每月多花14000元

關鍵字：

中美貿易戰美中貿易戰貿易戰關稅北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

好市多中和店將實施新政策　網推爆

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

雞排店打外送員　總部：解除加盟

911調度員冷回閉嘴！她求救仍溺斃

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

警把18歲女孩銬在後座輪流上　緩刑5年

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

正妹賣「海鰻魚」　下秒狂飆海豚音

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面