新一波關稅生效！中美貿易談判如期舉行　川普：不讓中國繼續敲詐

▲中美貿易談判將如期舉行。（圖／路透社）



記者張方瑀／編譯

美國對價值1120億美元的中國商品徵收新一輪15％關稅，在美東時間9月1日0時1分生效。美國總統川普（Donald Trump）向媒體表示，兩國貿易談判仍會繼續進行，新的關稅生效後，美國會將關稅收入用在遭打擊的農民身上，「我們不會再讓中國繼續敲詐美國。」不過此輪加徵的關稅，可能導致日常消費品價格上漲，打擊美國消費者支出。

川普1日接受媒體訪問時指出，儘管新一輪的加徵關稅已正式啟動，但中美貿易談判仍會如期舉行，至於結果只能「拭目以待」。川普強調，美國在談判中的表現都非常好，尤其人民幣貶值證明了中國正在替關稅付出代價，而美國徵收的數百億關稅，將會用在被打擊嚴重的農民身上。川普表示，「我們絕不會讓中國繼續敲詐美國，絕對不能。」

▲9月1日起美國對中國加徵新一輪關稅。（圖／路透）



根據《美聯社》報導指出，在9月開徵的1120億美元的中國商品中，有超過2/3的消費品比先前面臨更高的關稅，此前，川普政府一直避免對消費品調漲關稅。在全球經濟成長放緩的狀況下，消費者支出是美國重要的經濟趨動力，如今零售消費品的成本上漲，可能會打擊到這個重要經濟亮點。

9月1日之後，87%的美國從中國購買的紡織品和服裝，以及52%的鞋類將被徵收關稅，另外，冷凍甜玉米、豬肝到大理石和自行車輪胎也被加徵5%至10%不等的關稅，等到了12月15日，幾乎所有的中國商品都會被加徵關稅。許多美國企業警告，他們會被迫將這些成本轉嫁到客戶身上。

摩根大通（J.P. Morgan）的研究數據指出，關稅調漲讓美國家庭每年平均損失1000美元。除此之外，美國密西根大學最新的消費者信心指數也創下2012年12月以來的最大跌幅，顯示美國消費者已逐漸悲觀。知名目標百貨集團（Target）向《美聯社》表示，２８大型零售集團不會立刻調漲商品價格，但小型零售商可能就無力招架。

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