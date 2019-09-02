公寓地底下藏120副棺材！　483住戶驚嚇發現自己住在墓地上

In June, the Times told you the story of Zion cemetery, a burial place for black Tampa residents that vanished nearly a century ago. Today came confirmation of what Times journalists long suspected: Zion has been found. Our full report:https://t.co/ijoyd2t5SO pic.twitter.com/saFsurv5Wm — Tampa Bay Times (@TB_Times) August 31, 2019

記者李振慧／綜合報導

美國佛州坦帕市(Tampa)一處公寓大樓的地底竟然是一處公墓，裡面還發現多達120副棺材，而目前住那裡約483戶、1118名的住戶，將有可能被迫搬離該地，專家正在調查墓地裡面一共埋了多少具死屍。

美國坦帕灣時報報導，這棟位於佛羅里達大道3700街區的大樓以及周邊121公尺的土地底下，透過雷達探測出埋了一處建於1901年的墓地，該處很有可能是種族隔離時期該市第一個為非裔美國人所設立的錫安公墓(Zion Cemetery)位置，但這個墓地後來因為白種人到此開發，而於一個世紀前消失。

報導中指出，這個墓地最早是由私人考古公司卡德諾(Cardno)於6月時發現，雷達顯示地底下埋藏了許多像是棺材的長方形物體，這些物體整齊地並排在一起，深度約1.2至1.8公尺之間，並於上月30日正式宣布他們找到了棺材。

許多住戶上月底才得知這個驚人的消息，住戶委員會副主席西蒙斯(Clark Simmons)聞訊後甚至淚流滿面表示，「天啊，那些亡者居然還被埋在那裡」。由於當局計畫之後將公墓改為紀念公園，將重新安排所有住戶搬遷至其他住所。

▼許多住戶近來才得知，自己居然住在墓地上面。（圖／示意圖／達志影像）