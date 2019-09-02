救援病患途中…菲國直升機直衝墜毀　冒黑煙爆炸「機師、醫護9人全罹難」

▲菲律賓救援直升機墜毀畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／VOA News）

記者林瑩真／綜合外電報導

菲律賓內湖省卡蘭巴市（Calamba）1日下午發生一起直升機墜毀意外，該直升機原本正進行醫療空中救援行動，如今墜毀，機上飛行員、醫護人員共9人全數喪生。

綜合外媒報導，編號RPC2296的11-seater King AIR 350救援直升機1日下午從第波羅市（Dipolog）出發，進行將患者搬移至救護設施的救援行動，不料中途飛往馬尼拉方向約46公里後，整架直升機突然消失於雷達上，等到警方晚間8時許找到直升機時，已剩殘骸及9具屍體。

警方調查報告指出，直升機因燃油系統故障而失去控制，從墜毀影片看來，整架直升機失控直直朝樹林內撞，墜毀後立刻冒出黑煙，接著爆炸起火。報導指出，直升機上一共有2名飛行員、1名醫生、4名護士、1名傷患及其妻子。

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死亡名單：

飛行員：Capt. Jesus Hernandez；First Officer Lino Cruz Jr.

醫生：Dr. Garret Garcia, M.D.

護士：Kirk Eoin Badilla；Yamato Togawa；；Ryx Gil Laput；Raymond Bulacja

傷患：Tom Carr及妻子Erma Carr