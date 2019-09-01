遭辱猴子抗議…縱火焚燒議會大樓、汽車　印尼巴布亞28人被逮捕

▲印尼巴布亞省先前發生動亂。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

印尼警方發言人卡邁勒（Ahmad Kamal）1日表示，在巴布亞省首府查亞普拉（Jayapura）已逮捕28人，他們被列為嫌犯，還有更多人面臨調查，「28人涉嫌破壞與燃燒財產，暴力、挑釁以及搶劫。」卡邁勒補充，巴布亞省目前的局勢較為平靜。

《路透社》報導，印尼巴布亞省上周爆發抗議，有群眾對著建築物、汽車縱火，其中包括地方議會辦公室以及國營電信公司大樓，28人則於1日被逮捕。過去兩周以來，該地區因為種族歧視言論而出現騷亂，一些示威者還要求舉行獨立公投，但當局已排除這種可能性。

印尼警方8月31日透過一份聲明指出，兩名涉嫌危害國家安全的學生在首都雅加達（Jakarta）被逮捕。雅加達法律援助律師希曼（Michael Himan）表示，兩人被控意圖破壞國家統一。

《衛報》報導，巴布亞省十幾年來就有獨立運動，近期的導火線，則是對巴布亞學生的種族歧視，印尼獨立日8月17日當天，學生被催淚瓦斯攻擊與拘留，原因是他們涉嫌褻瀆國旗。

資源豐富的巴布亞省、西巴布亞省，曾是荷蘭殖民地，經過聯合國所支持具有爭議的公投後，1969年正式被劃歸印尼管轄。

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