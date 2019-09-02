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離婚父燒炭造成兒女雙亡　檢斥「剝奪生命法所難容」求刑20年

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▲黃姓男子因婚姻失敗心萌短見，在租住燒炭造成1對兒女死亡，台南地檢署依殺人罪嫌起訴，並向法院刑庭具體求刑20年。（圖／記者林悅攝）

▲黃姓男子因婚姻失敗心萌短見，在租住燒炭造成1對兒女死亡，台南地檢署依殺人罪嫌起訴，並向法院刑庭具體求刑20年。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

29歲黃姓男子與妻子離婚萌生死意，2019年6月25日在台南市永康區租屋處燒炭輕生，造成5歲兒子、6歲女兒因一氧化碳中毒不幸死亡，黃男1人獲救；台南地檢署9月2日偵查終結，依殺人等罪嫌將黃男提起公訴，檢察官以黃男將無尋短念頭子女一同帶赴黃泉，剝奪生命法所難容，向法院具體求刑20年。

判決指出，黃男（29歲）因婚姻挫折，萌生攜同子女自殺念頭，2019年6月25日深夜11時許，在台南市永康區租屋處，利用兒女熟睡之際，將臥室內之門窗以膠帶封住，在其內燃燒炭火，黃男隨後躺臥於該室，造成黃男兒女因一氧化碳中毒後窒息死亡。

6月26日上午11時多，因租屋處散發煤炭味，被管理員發現報警處理，始發現黃男3人躺臥於租處臥室內，員警將黃男送醫急救後恢復意識，挽回一命。

檢察官認為黃男所為係犯刑法之殺人罪嫌，並屬家庭暴力防治法所定家庭暴力罪，黃男為成年人，故意對未滿12歲之兒童為殺人之犯罪行為，請依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑至2分之1。

檢察官指出，黃男雖因婚姻挫折，萌生死意，雖與一般為情、財之殺人犯行有別，然黃身為成年人，也是被害人之生父，本應善盡保護教養之責，且遇有生活困境時，應存正面積極之心態，尋求一切合法手段解決，竟將人生正起步且無尋短念頭被害人2人一同帶赴黃泉，剝奪子女生命，使他們無法開展屬於自己人生，誠屬法所難容，向法院刑庭具體請求量處有期徒刑20年。

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