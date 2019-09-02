詭異！國道3號聯結車起火燒毀　大火撲滅後司機卻消失了

▲國道三號一輛聯結車不明原因起火，猛烈火勢嚇壞不少過路人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者游宗樺、陳崑福／屏東報導

屏東縣2日上午8時許，一輛停放在國道三號南下393.9公里處路肩的聯結車，車頭因不明原因突然起火，來往車輛看到熊熊火勢竄出，紛紛報警求助。警消獲報到場，立即灑水灌救，所幸無人傷亡，但當大火撲滅後警消在現場卻找不到駕駛，起火原因已由火調人員調查中。

警消獲報國道有火燒車意外，立即到場進行灌救，火勢很快被撲滅，但聯結車車頭仍因高溫扭曲變形。在現場找尋傷者及駕駛時，卻發現聯結車駕駛早已離開現場。目前正由國道三號第五警察大隊竹田分隊調閱監視器，找尋駕駛釐清事故原因。

▲警消到場灌救，但卻找不到當事駕駛。（圖／記者陳崑福翻攝）

由於事發時正值上班尖峰時段，警消為救災封閉外側一條車道，另外還因為地面殘留泡沫藥劑，需要時間清除路面，該路段一度出現塞車狀況，直到上午9時32分才恢復全線通車。

▲警消封閉外側道路，造成車輛一度壅塞。（圖／記者陳崑福翻攝）

►夜深了...千萬別讓腦公看到

【更多新聞】

堂姊獲遺產...他秒流口水！誆合夥狂撈「600萬」 她帳戶全空驚喊：被騙了

剛墮完胎！前男友撲身強逼「無套壞壞」 她無力反抗...淚喊：不是說要保護我

店內女員工產子...她熱心幫找幼兒園！調戶籍驚揭尪偷吃 正宮哭癱：我好傻