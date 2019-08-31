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店內女員工產子...她熱心幫找幼兒園！調戶籍驚揭尪偷吃　正宮哭癱：我好傻

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▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲咖啡廳女員工產子，闆娘熱心幫找幼兒園，但調閱戶籍卻驚揭老公偷吃真相，她情緒崩潰。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／台中報導

台中一家咖啡廳的林姓老闆與女員工小花（化名）發生婚外情，甚至還在6年前產下一子，林妻還熱心的幫忙孩子找幼兒園。直到2017年到戶政事務所辦理戶籍謄本時，林妻驚見丈夫認領小花的兒子，才驚覺2人姦情，氣得立刻與丈夫離婚，並向小花求償，台中地院最後判靜靜須賠償林妻50萬元。

判決書指出，林妻與林男結婚16年，育有2名子女，婚姻生活幸福美滿。直到2017年7月12日，林妻因故須向戶政事務所調閱戶籍謄本，卻驚見上方多出一個名字，才發現是林男認領小花兒子。

經過一翻追問下，林男才坦承是他與小花外遇所生。林妻得知後深受打擊，回想起過去小花懷孕時還若無其事的與她互動，當孩子即將就學時，自己還曾熱心的為小花找幼兒園，讓她深感諷刺。此外，小花在店內任職期間與林男互動親密，有顧客甚至還將小花視為老闆娘。

林妻事後強忍悲痛仍維持工作，並肩母代父職肩負起2名子女的教養責任。然而，林男的外遇，對她打擊甚大，導致她飽受失眠、焦慮症、憂鬱症所苦，更讓她無法專心於工作而因此辭職，帶著2名子女返回北部生活。

林女2019年3月間與林男離婚，並對小花提告求償，台中地院審理後，審酌2方的身分、地位及經濟能力，甚至是交往情形之後，認定林妻因為與林男離婚且須扶養2子，在加上事發後，林妻精神上受到的痛苦，因此判小花須賠償林妻50萬元精神慰撫金。全案可上訴。

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