5級颶風多利安逼近…佛州取消600航班　「颶風獵人」補超清晰眼牆照

▲多利安颶風眼內畫面。(圖/翻攝自推特/@NOAA_HurrHunter)



記者張方瑀/綜合報導

颶風多利安(Dorian)1日增強為5級颶風,並於當地時間半夜12點54分登陸巴哈馬阿巴科群島(Abaco Islands)。多利安結構扎實,目前已經有600多個航班取消,尤其佛羅里達州境內機場幾乎取消了所有航班,讓許多趁著勞工節(Labor Day)假期出遊的民眾被困在機場。海洋和大氣管理局(NOAA)也在推特上公布了一張在颶風眼內的照片,可清楚看到眼牆內的「體育場效應」。

▲多利安預測路徑。(圖/翻攝自NHC)



綜合外媒報導,目前多利安影響範圍共有665個航班被取消,尤其佛州境內的機場幾乎取消了所有班次,其中奧蘭多國際機場(Orlando International Airport)取消了227個航班,影響最劇。由於9月2日正值美國勞工節假期,機場內有許多因旅行受到滯留的旅客,西南航空(Southwest Airlines)增加了英語及西班牙語的客服專線,替旅客安排後續行程。

▲多利安颶風眼內體育場效應。(圖/翻攝自推特/@NOAA_HurrHunter)



美國海洋和大氣管理局(NOAA)在推特上公布一張颶風眼內部的照片,是由空軍偵察部隊與NOAA空勤人員組成的「颶風獵人」所拍攝。照片中可以看到多利安的結構非常扎實,颶風眼內部甚至可看見豔陽與藍天,而厚實的風眼牆.也出現非常清晰、猶如運動場圓頂的「體育場效應」。

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - Views of the "stadium effect" eyewall from #NOAA42 "Kermit" inside the eye of Hurricane #Dorian earlier today. Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA (credit Ian Sears, NOAA) pic.twitter.com/gu8rCmVAbO