桃園慶記者節　臉書社群管理員發表自媒體角色扮演

▲邱奕勝表示，自媒體產生，對於民意的反應與凝聚，已經開始發揮綜效。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

近年來，隨著科技化、電子化，媒體生態丕變，網路媒體及社區媒體、獨立媒體等「自媒體」因應而起，受到重視。桃園市新聞記者協會31日舉辦九一記者節慶祝大會，於「新媒體．新思維」講座中，邀請「自媒體」版主與管理員，和大家談論臉書社群對地方發展，角色的扮演，及所喚起的公民力量。

▲副市長李憲明頒發証書給桃園市新聞記者協會新任理監事、會務人員。（圖／記者楊淑媛攝）



代表市長鄭文燦出席活動的桃園市副市長李憲明，感謝記者朋友們，長年在社會各階層、各角落盡責付出；透過記者的報導，呈現真象，讓市民了解桃園所有大小事，其作為資訊橋樑的功能是無可取代的。李憲明亦於會中，頒發証書給桃園市新聞記者協會新任理監事、會務人員，也期勉記者朋友，與市府一同努力，推動桃園繼續向前。

▲「桃園人」管理員余信憲表示，從小編到議員，最重要的連結是「共鳴」。（圖／記者楊淑媛攝）

「桃園人」管理員余信憲，是現任桃園市議員，他表示，從小編到議員，最重要的連結是「共鳴」。地方社團每天都會提供大量的資訊給市民朋友，然而因爲臉書的演算法下，若是提供目標客群不感興趣的內容，很快就會被臉書淘汰掉。

▲工務局長賴宇亭發表市府於青埔推動的重大建設。（圖／記者楊淑媛攝）

同理可證，要選上議員，也必須要和選民有所「共鳴」，也就是接地氣。如果議員候選人講出來的論述太過天龍、太過打高空，這樣是很難和選民連結在一起、很難和選民有所共鳴。

▲「我是青埔人」創版人諾亞說明，自媒體的產生過程以及經驗分享。（圖／記者楊淑媛攝）



成立兩年多的「我是青埔人」臉書社團，因應青埔高鐵特區的發展，許多新進人口增加，形成有別於其他地區的社群特性。講座由本身有很強資訊背景的創版人諾亞，說明這樣自媒體的產生過程以及經驗分享。特別是整合在地青埔居民，組成了12人的志工管理團隊。這在其他社群網站上是極為少見的。

▲青埔國小家長會長林冠宇發表臉書社群，展現公民參與的力量。（圖／記者楊淑媛攝）



也因為，「我是青埔人」成為青埔居民參與公民議題的強大力量，深獲議長邱奕勝重視，和市府工務局長賴宇亭，於「我是青埔人」發表「蹲點報導之路─桃園青埔特區發展時事針砭」擔任主談和點評。

邱奕勝議長表示，從政25年，對於青埔從用地的徵收到開發，投入也關心很多，已等於是青埔在地居民，很高興在青埔發展的過程中，看到這樣的自媒體產生，對於民意的反應與凝聚，已經開始發揮綜效，這樣的成果，能在記者節紀念活動上呈現，意義更為重大。