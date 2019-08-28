公信力UP！台大幹細胞專家當顧問　東森自然美拚「科學美容」領頭羊

▲攜東森自然美研發幹細胞保養 陳彥榮：打造公信力品牌。(採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲幹細胞專家－台大生化博士陳彥榮希望以自身專長與自然美結合，開發出具科學實證、有公信力的產品。

記者林璟倩／綜合報導

東森自然美看好「科學美容」市場，積極延攬各領域專家、博士進入團隊，一同開發讓愛美女性「很有感」的保養品，像是年輕有為的幹細胞專家－台大生化博士陳彥榮，便期待自己的專長能在美容產業發揮所長，希望能以專業角度開發新品、並輔以科學實證，使東森自然美成為一個具有公信力的品牌，提升消費者選購的信心。

你看過皮膚好到會自帶光芒的台大博士嗎？陳彥榮分享小時候家裡就是開美容院，所以無論是美容品牌「自然美」或是女性追求美麗的心情與想法，對他而言都不陌生。然而，身為一個長年研究幹細胞的專家，最受不了的就是在看電視、網路時，一堆以假亂真的錯誤訊息，讓他直搖頭，才萌生以專家身分進到美容產業的念頭，希望有機會和大品牌共同開發出有公信力、具科學佐證甚至是經受試者確認保養成效後的高規格保養品，因此點頭答應加入東森自然美顧問群。

相信許多人對「幹細胞」都是一知半解，也因此聽起來很威的幹細胞，經常成為廣告大做文章的神奇因子。陳彥榮解釋，幹細胞確實可運用在藥品、保養品、保健食品上，主要是希望透過找到對的幹細胞在體內協助新陳代謝、維持生理機能，因為老化的原因就是幹細胞的枯竭，像是間葉幹細胞會隨著年齡增長而數目變少，導致功能下降而老化，因此科學家都在找方法延緩老化、甚至重返年輕，目前有些作法已經動物實驗證實，惟人體治療的部分仍未有實證，但他相信未來一定可以找到適合的方式，運用幹細胞修護肌膚或身體機能，成為預防、延緩老化的方法之一。

陳彥榮進一步指出，許多保養品喜歡強調添加幹細胞、生長因子等，其實原料的品質參差不齊，不良的保存方式也會使保養成效大打折扣，因此陳彥榮提醒消費者，對於市售產品任何誇大的保養成效，建議抱持著「先懷疑」的態度，隨手查一查幾個關鍵字，很多容易發現許多說法其實漏洞百出、甚至「假專家」也不在少數。

有鑑於東森自然美希望打造「科學美容」形象，積極且有誠意地向專業單位尋求建議，讓陳彥榮覺得這是很好的機會，未來無論是東森自然美想發展生化科技或幹細胞技術保養，陳彥榮都樂於透過自己的幹細胞專長提供方向參考，未來也可以透過產學合作的方式，提供好的幹細胞相關素材，甚至一同找出優質萃取物或天然化學物質，運用在保養品上。相信傳統保養品加上生物科技所研發出的新產品將更容易被大眾接受，甚至有足夠的科學證據及論文佐證，產品更能行銷到世界各地，回過頭看，對學生來說也是很好的就業管道，透過產學合作不只讓業界可以開發優質產品，學生也能學習如何將所學運用至產業、提供產業發展所需的動能，這正是他加入自然美的初衷。



▲東森自然美積極延攬專業團隊，希望透過科學美容提升保養效率及滿意度。(由左至右：高雄醫學院博士陳日榮、弘光科大化妝品應用所教授張聰民、台大生化博士陳彥榮)

台灣在地經典美容品牌「Natural Beauty自然美」數十年來，始終堅持開發成分天然、溫和的保養品，去年底東森集團併購為「東森自然美」後，不僅要延續此品牌精神，更希望透過科學美容的方式提升保養效率，滿足愛美女性對於保養的需求與期待，因此，近期東森自然美積極擴大團隊，邀集十數位化妝品、美容保養以及生科、藥學領域專家，不只擴充品牌專業廣度，更加強深度，期待為台灣美容界開啟新的里程碑。