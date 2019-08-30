「來了一堆雞」鄭文燦開第一槍！認韓國瑜「應向移工正式道歉」

記者沈繼昌／桃園報導

韓國瑜29日開直播，其中「鳳凰都飛走了、進來一大堆雞」，被外界放大解讀有歧視外籍移工之嫌，引發各界批評聲浪，桃園市長鄭文燦30日受訪時批評，作為總統候選人不應該有這樣的失言，認為韓國瑜應該要向移工正式道歉。

▲桃園市長鄭文燦30日受訪時對高雄市長韓國瑜直播失言風波，認為應該要向移工道歉。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，作為有全台最多、高達11萬人移工數的縣市首長，作為總統候選人不應該有這樣的失言，提及台灣推動外籍移工友善政策，已經有相當多的時間，從地方政府到中央政府，不希望把外籍移工標籤化，甚至帶有歧視特質。

▲桃園市長鄭文燦高雄市長韓國瑜直播失言風波，認為韓國瑜應該要向移工道歉。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦認為，桃園市推動外籍移工的文化展覽、運動休閒都很成功，不應該讓外籍移工成為城市的隱形人，也應該正視他們的存在；台灣做了這麼多的努力，能夠讓外籍移工的政策得到其他國家的肯定，這是不容易的成就，希望不要因為這次失言，對台灣的國際形象有任何影響，就他了解，幾個駐外代表處都非常關心這件事情，「這個失言應該要正式道歉」。

此外，有媒體關注關注郭柯王的部分，現在又有韓朱配，會不會對民進黨是滿大的挑戰？

鄭文燦強調，就選戰而言，二組和三組的影響是比較大的，各組副總統候選人是誰，不是選戰的關鍵，我覺得是每一組的總統候選人是誰，那個是比較重要的，會不會變成三組，我想我也不知道。

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