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蔡英文、柯文哲9／2將同框！　柯：我不會故意去跟她嗆聲

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▲▼柯蔡會，柯文哲、蔡英文於北門會面。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲、蔡英文去年12月13日北門會面。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

總統蔡英文、台北市長柯文哲連日為台灣價值互槓，兩人2日將共同出席「全國計程車產業提升服務2.0計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會」，這也是自去年12月13日「蔡柯會」後兩人首度再同台。柯文哲1日受訪時指出，「通常總統如果有台北市的行程，反正我們該出席就出席，就順其自然依法行事就好，我也不會故意去跟她嗆聲」。

柯文哲1日赴雲林產地瞭解營養午餐有機蔬菜產地供應情形，受訪時被問及民眾黨中常委林富男被指派擔任高屏澎立委大選的總指揮，他說，「每個地方還是找一個人負責協調」；談到林過去曾挺過謝長廷、呂秀蓮，他強調，「我們就是要打破藍綠，藍綠不是我們用人的標準」，看這個人適合不適合，能不能做一件事情，還是以處理某一個任務做決定。

至於林富男說「那個選區内你有仇人嗎？我也可以提名你，去鬥掉他！」挨批提名方式充滿仇恨。柯文哲回應，不要這樣講，藍綠在每個區域裡面都有提名人，如果第三勢力再提名人，有時候吃到藍的票或吃到綠得票，給人家過度解讀，這也沒辦法，所以這有一點麻煩，不過該怎麼做就怎麼做，既然沒有把藍綠當唯一的思考模式，就順其自然。

此外，柯文哲日前在專訪時稱，若鴻海創辦人郭台銘9月17日沒登記參選，他將找親民黨主席宋楚瑜商量「要不要提名」，遭到親民黨秘書長李鴻鈞怒斥，「把親民黨很隨便地拿出來講一講、玩一玩」。

對此，柯文哲說明，「如果過了9月17日，唯一另一條參選的路，就只剩下時代力量或親民黨的提名，不過那個機會幾乎是沒有啦，人家有人家的打算」，他強調，「我怎麼會消費親民黨，不會啦」。

談到郭、柯、王的下一步，柯文哲表示，「我也不曉得，順其自然，台灣社會有這個需要，還是要努力思考，能不能產出台灣社會需要的東西，不是說人家需要，你的產品人家就要買單，這也不一定，這是我們要思考的題目」。

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