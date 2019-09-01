影／專訪拋出「要不要提名我？」挨轟！柯文哲重申：我怎麼會消費親民黨

記者莊智勝／雲林報導

台北市長柯文哲1日上午10時走訪雲林縣莿桐鄉，參訪有機蔬菜農場，期間還拿起小刀蹲下田園「開心割菜」；會後接受媒體聯訪時，針對9/17找親民黨主席宋楚瑜爭取提名一事，遭李鴻鈞批判是「玩一玩親民黨」，柯文哲則回應，表示自己所指是「另一條參選的路」，至於尋找親民黨爭取提名的機率「基本上是沒有」，「我怎麼會消費親民黨？不會啦！」

▲柯文哲參訪有機蔬菜農場，拿刀割菜神情相當專注。（圖／攝影中心）

柯文哲今上午參訪有機蔬菜農場，期間蹲在田園中享受自然樂趣，還接過農民地上的小刀，開心彎腰「割菜」，手起刀落、俐落地將應該要採收的青菜拔起。眼見柯P採收的意猶未盡，起身後還想彎腰再割，一旁幕僚還頻頻提醒「市長，好了、好了！」

▲柯文哲起身後還彎腰「想再割一顆」。一旁幕僚急忙提醒「市長，好了、好了！」（圖／攝影中心）

柯文哲會後接受媒體聯訪，被問及地方立委人選佈署，坦言自己能做的就是「每個地方找個人負責協調，就這樣而已！」柯文哲指出，自己的思維是打破藍綠，「藍綠不是我們用人的標準，我們是看他適不適合、能不能做事情來決定。」

另一方面，由於柯文哲日前接受雜誌專訪，語出驚人地說，倘若鴻海前董事長郭台銘9/17沒登記參選，將找宋楚瑜商量「要不要提名我？」惹來親民黨秘書長李鴻鈞痛批是「消費、玩一玩親民黨！」柯文哲今也再做出回應，表示自己所指的是，「過了9/17後，另一條參選的路，就剩時代力量、親民黨的提名，但我爭取親民黨提名的機率基本上是沒有，我怎麼會消費親民黨，不會啦、不會啦！」

▲柯文哲面對記者提問，回答多趨於保守，以一句「順其自然」輕輕帶過。（圖／記者張榮恩攝）