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2020要打仗了！全國「陸軍」成軍　蔡英文向競總下3道命令

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▲蔡英文參觀逢甲大學新穎學生宿舍印象深刻。（圖／記者鄧木卿攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者鄧木卿攝）

記者陶本和／台北報導

「欸！我們要打仗了！」總統蔡英文全國競選團隊1日正式成軍，陸軍戰力已整備完成。她上午出席「2020蔡英文總統連任全國幹部授證大會」時向所有幹部下達3道命令，分別為：「團結再團結」、「走出同溫層」、「永不放棄堅持」，達到總統勝選，國會過半的目標。

蔡英文表示，2008年開始，民進黨已經開始打過各種選戰，現在面臨2020這一關，在2020這關關係到過去三年多的努力能否延續，已經做一半，但有一半還沒有做，只要有8年一定可以讓台灣脫胎換骨。

蔡英文指出，2020年選戰對台灣最重要的一件事，就是台灣的安全，台灣能不能一直是台灣，台灣人住在台灣是不是能持續感到安心、安全，這是執政者的責任，也是作為政黨的責任。

蔡英文說，國際上有美中貿易戰、區域有很多潛在衝突，最重要的是，香港現在每一天都有香港人民走上街頭、訴求民主自由，這些就是2020選戰外部環境的背景。

其次，在台灣內部，蔡英文認為，正在面臨階段性變化，社會、政治、經濟結構與人民期待都在改變，執政者必然會受到挑戰，很多人的期待跟我們做的可能有落差，很多人覺得我們方法不對。她坦言，有很多人就是不想讓我們執政，我們內部很多不同意見也牽動政黨改革變化，很多政治團體的出現。

蔡英文指出，她並不清楚競選對手競合關係，每天也都有不同消息、不同觀察點 ，他們的競合都是我們的挑戰，「外面發生的事情都會是我們最後的挑戰，內部外部情勢都在變化，不可以掉以輕心。」

最後，蔡英文下達三道命令，首先是「團結再團結」，民進黨歷經初選有紛擾跟情緒，但是初選結束，感謝賴清德院長在初選結果出來後所展現出的民主風度，這就是團結。

其次，蔡英文要求「走出同溫層」，去年11月時，當我們產業在變遷，社會在變遷的過程中，台灣社會有一組人沒有得到足夠的助益跟照顧，這些失落的選民，有農漁民、勞工、司機，或者做小生意的攤販，這些人很容易在社會的邊緣當中被忽視掉。

蔡英文說，在去年1124之後，做了檢討，也做了政策的調整，但可能還有盲點、沒有注意到的事情，所以她要拜託大家了解基層有什麼困難，讓執政團隊可以隨時做補救，讓基層能夠再一次被感動。

蔡英文說，第3項任務是「永不放棄堅持」，民進黨是本土政黨，是台灣人用一票一票選出來的政黨，我們的責任就是要守護、保護台灣，讓台灣民主自由延續，她有信心我們有能力可以用決心守護台灣，這個決心是超越其他所有政黨，所以千萬不要被對手的言語影響，不要因為外部力量的威脅利誘，放棄我們堅持的樣子。

蔡英文提醒，1124有很多提醒，尤其是外部勢力的滲透，確實是一個選戰裡面常常會發生的，很嚴重的傷害情況，「拜託大家，我們的對手，或者是任何想要影響選舉的人，在1124以前都用盡辦法在基層散佈謠言」、「要拜託大家，一聽到謠言馬上通報，不要讓謠言拖垮選情。」

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