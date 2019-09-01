10分鐘奪1命！妻兒凌晨驚惶逃生　獨84歲翁困家中廁所葬身火窟

記者唐詠絮、孫于珊／雲林報導

大量濃煙猛竄！雲林縣斗六市長和路一戶民宅1日凌晨3時許發生死亡火警，警消獲報後趕抵現場，雖然惡火在10分鐘內就被控制，但84歲陳姓老翁逃生不及仍命喪火窟，其他同住的4名家屬則平安無事。

▲斗六凌晨冒出死亡惡火！10分鐘奪走老翁命。（圖／記者唐詠絮翻攝）

雲林消防局指出，一接獲通報即派遣斗六、林內、公園分隊共17人，並出動10輛救災（護）車，3時22分趕抵現場，隨即拉起水線灌救，同時消防隊員架起長梯、爬上2樓搶救受困在內的民眾。

10分鐘後，火勢已控制，被困在2樓的張姓媳婦順利脫困，但老翁就沒那麼幸運，由於年邁行動不便，被困在家中廁所，來不及救出，經搶救後仍無效。

據了解，火災民宅三代同堂共住5人，媳婦與兒子住樓上，孫子因前一日擔服夜班未在家。原本兒子要下樓滅火，但由於當時火勢實在太大，只好攙扶其老母親先行逃出，獨留媳婦在2樓及老翁在1樓廁所等待救援。然而，經消防人員拚命搶救，仍不幸失去一條寶貴生命。

3時53分火勢撲滅，4時8分消防隊員將殘火處裡完畢。起火原因有待火調科進一步釐清。

▼消防人員架梯搶救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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