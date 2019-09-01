　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

淘寶99划算節曝「淘寶折學」省錢攻略　老司機剁手黨看完都要搶

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 購物,血拚, 。（圖／免費圖庫pixabay）

▲等不及年底的雙11，近期將開跑的「淘寶99划算節」要讓你買得開心。（圖／免費圖庫pixabay）

消費中心／台北報導

618買不夠、雙11等不及，還有淘寶99划算節可以開心大買狂買，不論是服飾配件、電動牙刷、空氣清淨機、行李箱或收納用品、廚房電器等，超過百萬件的海量商品，讓你挑得大呼過癮，外面找不到的，上面通通都有，從個人到居家，一站全買齊，再搭配精打細算的「折學概念」，看到結帳金額後忍不住驚呼「怎麼可能」，價錢竟然比想像中還要精省好幾倍！

現在電商平台一年到頭都有各種造節，但要找到一檔真正超殺、超值的活動，首先要知道的是「時間點」很重要，例如大家摩拳擦掌等著到來的「雙11」，就是年底一波最大特惠檔期，若把時間再提早一點，「99」也是很多老司機剁手黨瞄準血拼的目標。淘寶今年首次舉辦淘寶99划算節，9/1～9/10期間拋出各種好康回饋大利多，光是台灣就有眾多限定優惠，讓你看完以後，不用擔心不知道怎麼買，就怕買不完。

淘寶（圖／品牌提供）

▲淘寶今年首次舉辦淘寶99划算節，要讓等不及的你先搶買一波。（圖／翻攝自淘寶網）

這次淘寶99划算節針對台灣設計的特色玩法很多樣，整體來說，包括折扣商品下殺、滿額免運、折價券大方送、海外刷卡優惠等，而詳細活動內容有以下這些：

‧百萬商品最低價，萬款商品5折起，海量購物津貼，全民瓜分
‧天貓全球官方店全店滿人民幣199元包郵
‧天貓全球官方店每日登入「官方店99遊園會」，集滿5套換千元大禮
‧國際信用卡支付滿額限量立減5折起，海外支付免3%手續費券開領
‧刷指定銀行信用卡，最高可享15%現金回饋
‧萊爾富超商取貨，每單折價人民幣3元

除此之外，天天玩老虎機拉霸，天天送出大額5折滿減紅包、百大商家滿減優惠券最低1折起，等著大家一起來互動玩遊戲拿小禮物。

有了折價和優惠券，當然就是要準備下手搶好物，只是淘寶商品量龐大，除非本身已有打算入手的清單品項，不然一逛起來，勢必得花不少時間，看得眼花撩亂，建議可以從兩大方向來選品，一、討論度高的人氣爆品，二、價差大的商品；像是台灣人團購熱門的廚房神器「氣炸鍋」、月銷量7萬支的「德國鉑瑞BR-Z1電動牙刷」、暢銷美眼星品「notime眼部按摩儀」、時尚網紅外出潮款「igtt行李箱」，趁著99划算節買起來，荷包省下不少，另外，化妝品收納盒、廚衛收納層、旅行分裝袋等生活家居用品，也是許多人推薦的單品。

淘寶99划算節（圖／翻攝自淘寶）

淘寶99划算節（圖／翻攝自淘寶）

▲暢銷美眼按摩儀、潮款行李箱等商品價差大，推薦在淘寶99划算節時買起來。（圖／翻攝自淘寶網）

由於天貓全球官方店滿減上不封頂，每滿人民幣300減30，每滿人民幣1000減100，還有限量滿減優惠碼88折起，會員輸入優惠碼可享UBER乘車優惠88折起，這麼豐富的活動內容，淘寶老手已經在等著活動開跑了，而現在才要加入購物的新手正是時候，因為新人有專享千件好貨人民幣1元起以及20元紅包，讓你買完直說太划算了！快去看看 ► ► ►

ET快訊
XX沒戴！夫妻慘中鏢...治好1個月又GG 　一顆藥驚揭「神
上海好市多開4小時停業！場內「偷吃、尿尿」亂象曝…她目睹全程
她脫剩內衣進廁所…門秒被「完美卡死」　行李箱監禁靠一招脫困
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

淘寶99划算節曝「淘寶折學」省錢攻略　老司機剁手黨看完都要搶

保養品越擦皮膚狀況越差　醫美醫師：原因出在成分上

盤點超跑與時尚界的各種結合，掌控溫度變化的速度感

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

狐狸辣妹飆慢版《瀟灑小姐》超性感！　開場秀長美腿...劉隽一看設計：聰明的選手

畫面曝光！賓士疑開過頭國道倒車　遭聯結車後方追撞...駕駛被夾慘死

洗腦歌曲《陷阱妹》在《聲林2》出現　導師全票投「屁孩」超trap！

「阿班」變成寵姑姑魔人　《只有我能喜歡妳》不許你靠近！

聲林生存週記ep2／陶晶瑩大爆李李仁敏感帶　從沒性幻想過別人...「怎麼可能！」

淘寶99划算節曝「淘寶折學」省錢攻略　老司機剁手黨看完都要搶

保養品越擦皮膚狀況越差　醫美醫師：原因出在成分上

盤點超跑與時尚界的各種結合，掌控溫度變化的速度感

住院醫師納《勞基法》上路！　勞資雙方各有擔憂之處

板橋婦外出晨運…過馬路遭「機車猛力撞飛」！右腿斷折當場慘死

無預警「剪成男生頭」回家！　女兒脫口3個字…分手妹問號臉：真這麼想嗎

百貨、公園、巷內激情3次　新北男「野戰小女友」下場曝光

張育成8局敲安加得分　印地安人緊追光芒

愛吃澱粉胖肚子！「15部位肥胖圖」驚曝光　營養師：少吃這2樣瘦爆

「金曲客家歌后」腥夫偷吃　小三超嗆：婚姻破裂妻子沒責任？　

煙火下吃肉！超浪漫星光烤肉趴在新竹　10種餐點專人烤給你吃

淘寶99划算節曝「淘寶折學」省錢攻略　老司機剁手黨看完都要搶

柴灣警察宿舍凌晨遭包圍...區議員徐子見被捕！警放催淚彈驅離

消費熱門新聞

獨家限定！超商變身「24小時燒..

好市多健康食品塑化劑竟超標5倍

「未來肉漢堡」每天限量30個！..

老饕這樣喝！58金高「千日醇」..

99划算節曝「淘寶折學」省錢攻..

全台最大室內碼頭上線啦！

全台最「巨美」！全聯首家「旗艦..

保養品越擦皮膚越差　醫：原因出..

昇恆昌免稅購物網　免稅價外最低..

超商「奶茶新軍」報到！鴻福堂港..

短暫離開1小時之內別關　冷氣更..

史上最難拿！好市多「益智蛋卷」..

SOGO新竹站前店8月底收攤

更多熱門

相關新聞

買家殺價：有點大刀　他一看吐血

許多人透過網路買東西，可能也會跟賣家殺價，但這一刀真的太驚人了。一名網友日前就在臉書表示，自己碰到一名買家私訊想要殺價，結果對方一開口直接「60元，含運」，氣得他怒懟回去說「要我送你嗎」。其他網友看了也紛紛傻眼說「臉皮都能擋隕石」、「什麼大刀，根本是電鋸吧。」

PChome24h購物加入i郵箱取貨配送

姓名、末3碼都一樣！她嘆包裹被領走2次

網購千元砧板　開箱見「霉菇培養皿」綠爆

OL雪紡襯衫！一到貨變科技廠制服

關鍵字：

淘寶99划算節網購天貓

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網友選它：拉爆

逆子拐杖打爛89歲媽腦袋　性侵洩慾

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

脫衣進廁所　門秒被行李箱監禁

玲玲、劍魚颱風可能接連生成　周三起變天

18歲男挾持正妹...特警槍藏胯下擊斃

上海好市多亂象曝光！她目睹全程傻眼

辜寬敏批對台無貢獻　郭辦回應了

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

安宰賢「一週公開對話」確定放鳥

檢舉狂魔鬧宮廟　警上銬現行犯逮回

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！

開學第一天　女兒回家竟成命案現場

《玩很大》羚小鹿素顏+低胸睡衣拼了

XX沒戴！夫妻慘中鏢...治好1個月又GG醫驚呆

更多

最夯影音

更多

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面