淘寶99划算節曝「淘寶折學」省錢攻略　老司機剁手黨看完都要搶

▲等不及年底的雙11，近期將開跑的「淘寶99划算節」要讓你買得開心。（圖／免費圖庫pixabay）

消費中心／台北報導

618買不夠、雙11等不及，還有淘寶99划算節可以開心大買狂買，不論是服飾配件、電動牙刷、空氣清淨機、行李箱或收納用品、廚房電器等，超過百萬件的海量商品，讓你挑得大呼過癮，外面找不到的，上面通通都有，從個人到居家，一站全買齊，再搭配精打細算的「折學概念」，看到結帳金額後忍不住驚呼「怎麼可能」，價錢竟然比想像中還要精省好幾倍！

現在電商平台一年到頭都有各種造節，但要找到一檔真正超殺、超值的活動，首先要知道的是「時間點」很重要，例如大家摩拳擦掌等著到來的「雙11」，就是年底一波最大特惠檔期，若把時間再提早一點，「99」也是很多老司機剁手黨瞄準血拼的目標。淘寶今年首次舉辦淘寶99划算節，9/1～9/10期間拋出各種好康回饋大利多，光是台灣就有眾多限定優惠，讓你看完以後，不用擔心不知道怎麼買，就怕買不完。

▲淘寶今年首次舉辦淘寶99划算節，要讓等不及的你先搶買一波。（圖／翻攝自淘寶網）

這次淘寶99划算節針對台灣設計的特色玩法很多樣，整體來說，包括折扣商品下殺、滿額免運、折價券大方送、海外刷卡優惠等，而詳細活動內容有以下這些：

‧百萬商品最低價，萬款商品5折起，海量購物津貼，全民瓜分

‧天貓全球官方店全店滿人民幣199元包郵

‧天貓全球官方店每日登入「官方店99遊園會」，集滿5套換千元大禮

‧國際信用卡支付滿額限量立減5折起，海外支付免3%手續費券開領

‧刷指定銀行信用卡，最高可享15%現金回饋

‧萊爾富超商取貨，每單折價人民幣3元

除此之外，天天玩老虎機拉霸，天天送出大額5折滿減紅包、百大商家滿減優惠券最低1折起，等著大家一起來互動玩遊戲拿小禮物。

有了折價和優惠券，當然就是要準備下手搶好物，只是淘寶商品量龐大，除非本身已有打算入手的清單品項，不然一逛起來，勢必得花不少時間，看得眼花撩亂，建議可以從兩大方向來選品，一、討論度高的人氣爆品，二、價差大的商品；像是台灣人團購熱門的廚房神器「氣炸鍋」、月銷量7萬支的「德國鉑瑞BR-Z1電動牙刷」、暢銷美眼星品「notime眼部按摩儀」、時尚網紅外出潮款「igtt行李箱」，趁著99划算節買起來，荷包省下不少，另外，化妝品收納盒、廚衛收納層、旅行分裝袋等生活家居用品，也是許多人推薦的單品。





▲暢銷美眼按摩儀、潮款行李箱等商品價差大，推薦在淘寶99划算節時買起來。（圖／翻攝自淘寶網）

由於天貓全球官方店滿減上不封頂，每滿人民幣300減30，每滿人民幣1000減100，還有限量滿減優惠碼88折起，會員輸入優惠碼可享UBER乘車優惠88折起，這麼豐富的活動內容，淘寶老手已經在等著活動開跑了，而現在才要加入購物的新手正是時候，因為新人有專享千件好貨人民幣1元起以及20元紅包，讓你買完直說太划算了！快去看看 ► ► ►