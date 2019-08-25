堅持要分手！19歲女大生遭前男友「割喉放血」慘死　3閨蜜目睹跪地大哭

▲女大生遭前男友割喉放血慘死。（圖／123RF）



大陸中心／柯振中報導

「她值得一切美好的詞語…」湖南長沙的19歲女大生24日因為堅持要分手，在飯店的房間內遭前男友割喉放血；雖然3名閨蜜立刻打電話叫救護車，但醫護人員趕到時，女大生已明顯死亡。詳細情況為何，警方仍在進一步調查當中。

綜合陸媒報導，19歲的童姓女大生與前男友於男分手後，對方以「有衣物要歸還」為由，與她相約到飯店開房間；童女的3名閨蜜得知後，希望能陪她一起去，以免發生憾事。

沒想到，於男看見4人走進房間，瘋狂向童女要求復合，希望能夠再續前緣。遭到拒絕後，於男憤而持刀抵住童女的脖子，卻因為用力過猛，導致對方的脖子被切開，當場血流如注，讓3名閨蜜當場嚇傻。

▼19歲女大生被前男友割喉放血的飯店。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）



3名閨蜜見狀，立刻奪門而出，向一樓的工作人員求救，同時打電話報警、叫救護車。警方、醫護人員趕到現場，卻發現於男、童女都失去呼吸心跳，已經明顯死亡，讓3名閨蜜當場跪地大哭。

警方初步調查後，判定於男殺害了童女，隨後持刀自殺，詳細情況為何，仍在進一步調查。對於這起事件，中南林業科技大學涉外學院的老師表示，校方得知情況後，已在第一時間發布通報，同時成立專門小組，配合警方進行調查。

童女的同學得知死訊，紛紛不敢置信，甚至有人崩潰回應，「她很善良，也很好，值得一切美好的詞語」，希望外界不要再惡意猜測事件。

▼中南林業科技大學涉外學院發出的通報。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

