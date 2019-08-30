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她肚痛生下小女嬰　怕養不起竟丟鄰居家圍欄…15小時後「變乾枯嬰屍」

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▲女子聲稱自己不知道自己懷孕，將剛生下的寶寶丟到樓下鄰居的圍欄。（圖／翻攝自Palk County Shriff`s Office）

▲女子聲稱自己不知道自己懷孕，將剛生下的寶寶丟到樓下鄰居的圍欄。（圖／翻攝自Palk County Shriff's Office下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國科羅拉州日前發生一起新生兒悲劇。一名23歲的女子聲稱不知道自己懷孕，直到臨盆才知道自己生下一名女嬰，情急之下竟將孩子包裹在毛巾內往樓下丟，過了一個晚上才被鄰居的狗聞到，大聲吠叫之下鄰居才發現有名嬰兒在自家圍欄上，報警送醫後可憐的小女嬰仍回天乏術。

根據英國《每日郵報》報導，名叫卡蜜兒（Camille Wasinger-Konrad）的女子日前感覺自己腹部相當疼痛，沒想到卻在廁所產下一名女嬰，但當下卡蜜兒並沒有多想，只認為自己不能留下這名小孩，將剛出生的嬰兒以毛巾包裹，並且用手摀住孩子口部以免哭聲驚動鄰居，就這樣直接將女嬰往樓下丟。

女嬰遭摔到樓下鄰居的屋棚上之後彈到下方的圍欄，過了15小時後，鄰居所飼養的狗突然瘋狂大叫，樓下鄰居出門查看才發現圍欄上竟然有一具嬰屍，甚至就連臍帶都沒有斷開。

▲女子聲稱自己不知道自己懷孕，將剛生下的寶寶丟到樓下鄰居的圍欄。（圖／翻攝自Palk County Shriff`s Office）

▲直到狗兒發出狂吼，鄰居才知道自家圍欄有具嬰屍。

卡蜜兒事後將警方表示，完全不知道自己懷孕，當下只覺得「我不能留下這個孩子」29日陪審團裁定，卡蜜爾犯有一級謀殺罪、竄改物證等罪名，副檢察官布魯斯特（Valerie Brewster）表示，卡蜜兒的行為非常噁心，嬰兒出生的第一刻應該是要享有母親的溫柔、母愛，但這名母親卻讓自己的孩子在深夜受到寒冷的對待。

但根據警方調查，卡蜜兒一開始提到自己並不知道懷有身孕，經過調查，她工作的同事主管表示，前陣子卡蜜兒有提到自己不能做過度粗重的工作，研判當時就知道已經懷孕。詳細情況仍須進一步調查，預計將於11月15日宣布最後判刑結果。

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