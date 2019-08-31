傳郭台銘找「二哥」侯明鋒任副手　侯友宜：我們從不談政治

▲郭台銘、侯友宜。（合成圖／資料照）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘參選總統箭在弦上，傳出副手人選鎖定新北市長侯友宜的二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒。對此，侯友宜31日上午受訪回應，他們兄弟無話不談，但從來不談政治，哥哥有什麼想法從來沒問過他，「而且我想由他本人告訴各位，我從頭到尾不知道這件事」。

侯友宜31日上午出席2019泰山獅王文化節活動，會後受訪被問到傳聞郭台銘找「二哥」侯明鋒擔任副手一事，他一開始驚訝表示，「我哥哥？他不是在日本嗎？不曉得回來了沒有，我對這個狀況毫無所悉，到底是什麼情形也不知道，我只知道我哥哥很專心在當他的醫生，照顧病患，長期以來在南部服務，多年來都是醫生」。

媒體追問這件事可能嗎？侯友宜說，「我哪知道這件事啊，我只了解我哥哥對病患照顧得很好，他從來不會跟我聊政治啊，他忙得不可開交，還有心情管這檔事嗎？」

至於是否會支持哥哥擔任郭台銘副手，侯友宜表示，他跟我哥哥感情好，從小一起長大，兄弟無話不談，但從來不談政治，哥哥什麼想法從來沒問過他，「而且我想由他本人告訴各位，我從頭到尾不知道這件事」。

侯友宜強調，台灣真的很小，選舉都是一時的，需要靜下心來，好好做事，想選舉去選舉，想做事留下來好好做事。