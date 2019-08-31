民眾黨主席被親民黨提名參選總統？柯文哲：應該不會發生

▲柯文哲出席2019台北市銀髮族運動會。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲接受雜誌專訪時自爆，如果鴻海創辦人郭台銘9月17日沒有登記參選總統，自己就要去詢問親民黨主席宋楚瑜「要不要提名我？」但柯31日受訪時態度保留，解釋是指「屆時沒登記，只剩下親民黨提名一個機會」；此外，由於目前已有台灣民眾黨主席身分，若由親民黨提名參選，豈不怪怪的？柯也說，那只是「If（如果）」，應該不會發生才對。

柯文哲31日受訪時表示，接受專訪時是指如果郭台銘9月17日沒有去登記的話，「那只有剩下一個還可以選的，只有親民黨或時代力量的提名，就這樣」。

至於身為黨主席卻要其他黨提名參選，似乎不太合理？柯先是說不曉得，指當時受訪是被問到若郭董沒登記，是不是百分之百不選？「我意思是說，那按照目前法律規定只剩下一個機會，變成時代力量跟親民黨可以提名」。隨後柯也補充，這應該不會發生才對。

媒體也追問，目前跟親民黨的關係到底好不好？柯文哲說，「還不錯啦，我跟親民黨關係一向還算友好」；至於宋楚瑜說如果有人要退出親民黨加入民眾黨，就不要再回來一事，柯說，每個黨還是有他各自、各別的主體性，「黨主席立場一定是要儘量維持黨的完整跟權益，這也沒有什麼奇怪的」。

而外傳宋楚瑜過去有意找你接班，最後因為成立民眾黨一事而作罷，柯文哲未多談，表示只有在過年的時候見過宋楚瑜一次，最近排個時間去找他聊一聊。

