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挺韓立委參選人力拱「韓朱配」　洪孟楷：勝利方程式

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▲▼洪孟楷支持「韓朱配」 。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

▲洪孟楷支持「韓朱配」 。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委江啟臣29日提出「韓朱配」想法，前新北市長朱立倫30日中午出席私人餐敘時受訪表示「我是很好的助選員」，意指拒絕任副手。但一向挺韓的新北立委擬參選人洪孟楷晚間在臉書表態「韓朱配」是「最強組合」、「勝利方程式」。

洪孟楷在臉書PO出一張與韓國瑜、朱立倫的合成圖，並表示，「我們的共同目標，要給台灣人民過好日子。我們的共同理念，要讓中華民國國力更強。韓國瑜、朱立倫、還有千千萬萬的夥伴，一起加油；成功，一定有我們！期待未來更好，就期待最強組合出現，中華民國勝利方程式，讓我們一起加油！」

貼文一出，江啟臣也在底下留言，「孟楷，團結同心加油」。

江啟臣日前在臉書上PO出與韓國瑜、朱立倫3人合照，引發是否促成韓朱配的話題。江啟臣30日表示，韓國瑜都已被提名為總統參選人，但黨內還在紛紛擾擾，每天都有郭柯王結盟與否的傳聞，讓基層相當憂心。

江啟臣認為，韓國瑜是接地氣的庶民總統參選人，而朱立倫不僅有行政經驗又是唯一和總統蔡英文打過2次選戰的人，韓國瑜與朱立倫互補性高，如何搭檔尊重雙方意見，不論如何國民黨要趕快整合才能安撫基層焦慮的心。

對於部分基層期盼的「韓朱配」，朱立倫30日則表示，現在國民黨的立委都有很大的焦慮，「我是很好的助選員」，未來一定在2020大選當中，幫忙總統候選人與立委候選人，也會到各地為立委候選人輔選。

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