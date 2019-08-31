批踢踢亂傳「韓國瑜跳樓亡」　競總蒐證將提告：不該黑到沒有人性

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

批踢踢實業坊八卦版31日上午10點多有名網友以「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」為標題，內容指出韓國瑜今早9點45分在住家頂樓跳下，還提及李佳芬淚訴：「網路酸民攻擊不斷，他壓力太大。」，引起不少網友熱議，對此，韓國瑜競選辦公室回應「黑韓不應該黑到沒有人性，沒有是非。競選辦公室會委請律師蒐證，並且準備提告」。

▲批踢踢有網友以「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」為標題發文。（圖／翻攝批踢踢）

暱稱swing1221的網友在今(31日)10點02分，在批踢踢實業坊的八卦版以「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」標題，內容寫出「國民黨總統候選人，於今天早上9：45自殺，從住家頂樓跳下，以無生命危險，待會三家新聞台會持續報導，李佳芬淚訴：『網路酸民攻擊不斷，他壓力太大』，吳敦義將派人慰問，韓國瑜死後，國民黨將另推候選人」。

此文分類還以「爆掛」方式，引起網友議論紛紛，有人大喊「假新聞、關三天」、「黑韓無極限」、「轉發不實言論有沒有刑責？」；對此，韓國瑜競選辦公室回應「黑韓不應該黑到沒有人性，沒有是非。競選辦公室會委請律師蒐證，並且準備提告」。