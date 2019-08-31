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韓國瑜搶地蓋愛情摩天輪？　李俊俋：硬上能天長地久嗎

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▲▼民進黨中常會,李俊俋步入會議室。（圖／記者季相儒攝）

▲李俊俋。（資料照／記者季相儒攝）

記者黃巈禾／台北報導

高市府30日召開愛情摩天輪招商說明會，邀請國內外開發商及其他潛在投資者與會，由市長韓國瑜帶領廠商俯瞰開發基地，並針對四處建議開發基地進行說明。但台灣基進質疑，這四個地點都不在韓國瑜承諾的愛河畔。民進黨立委李俊俋表示，「硬上的愛情摩天輪，能天長地久嗎？」

李俊俋31日在臉書表示，設置的地點尚未喬攏，現在市府屬意的開發預定地，管理機關是交通部航港局，依商港法規定，應交由港務公司開發營運，市府若想要設置愛情摩天輪，也應先經航港局及港務公司同意，然而，高市府與港務局只協商過一次，港務局並未同意在該地點進行開發，並建議市府另覓地點。

李俊俋指出，高市府到現在計劃都還沒出來，韓國瑜還大喇喇宣布年底公告、明年施工，面對外界質疑只會以卡韓、黑韓這種論調抹黑中央，「請問韓市長，依法行政，有這麼難嗎？要硬來至少也要人家同意，也要先有計劃吧？怎麼說卡韓呢？」

▲▼韓國瑜參加摩天輪招商說明會,聯訪。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜參加摩天輪招商說明會。（圖／記者賴君欣攝）

經發局實地勘查並進行土地、法令、財務等綜合評估後提出四處建議開發基地，分別以高雄港4-8號碼頭16-18碼頭以及21號碼頭等三處空地為主，基地緊鄰愛河出海口擁有無敵海景，可說是港區最精華、最美麗的地帶。另一處基地為第69期重劃區，坐擁愛河美景與中都濕地公園等生態、文化觀光資源，也是十分適合投資開發複合性商業設施的熱區。

不過，台灣基進與民進黨高雄市議員簡煥宗召開「欺騙大眾！摩天輪招商說明會都是假」記者會。台灣基進組織部主任李雨蓁表示，這四個基地中，三個位在港區，一處位於69期重劃區接近中都磚窯廠，沒有一處位在河岸旁，這和韓市長「在愛河上面架設摩天輪」的目標，顯然有出入

▲▼「欺騙大眾！摩天輪招商說明會都是假」記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲台灣基進召開「欺騙大眾！摩天輪招商說明會都是假」記者會。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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