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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「鳳凰走了來一堆雞」讓挺韓氣質立委崩潰　謝震武忙安撫：深呼吸

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記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，日前談論台灣高階人才流失問題，直播時說「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」引發爭議，這句話就連一向挺韓的國民黨立委柯志恩都生氣了，在節目上談到此事超級激動的說「這不是私下聊天，是國政說明會」！讓主持人謝震武和現場其他來賓連忙安撫「不要生氣，深呼吸」。

▲▼柯志恩談到韓國瑜失言相當激動。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

▲柯志恩談到韓國瑜失言相當激動。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面，下同）

柯志恩在29日政論節目「新聞面對面」上透露，私底下在跟韓市長聊天時，「我們都會被他逗得非常開心」，因為韓國瑜是一個幽默的人，很多嚴肅的事情都可以用他的方法說出來。不過柯志恩談到韓國瑜直播的失言，激動的說「但目前為止不是私下聊天，目前為止是國政說明會」。

▲▼柯志恩談到韓國瑜失言相當激動。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

▲謝震武連忙安撫柯志恩。

平常冷靜有條理的柯志恩突然激動起來，讓現場人都傻眼，主持人謝震武連忙安撫「妳不要生氣」、「柯委員不要生氣，深呼吸」，甚至有來賓在一旁笑到快喘不過氣來。

▲▼柯志恩談到韓國瑜失言相當激動。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

▲郭正亮「我們看到柯委員這樣氣急敗壞，你就知道大家都有共同的感覺啦」。

柯志恩冷靜下來後繼續表示，韓國瑜一定要把自己的幽默，化為一個比較正式的言談，大家才有辦法在政治層面，跟他的幽默彈性中，取得一個平衡點。謝震武聽完趕緊CUE來賓民進黨立委郭正亮發言，他則笑稱，「我們看到柯委員這樣氣急敗壞，你就知道大家都有共同的感覺啦」。

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