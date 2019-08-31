阿滴看韓國瑜中英夾雜...點出2問題！自然講「晶晶體」有秘訣

記者錢玉紘／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前出席美國商會演講，並以中英文夾雜的「晶晶體」方式演說，讓網友傻眼。以英文教學出名的Youtuber阿滴昨日就PO出影片討論這件事情，他認為，中、英文一起說其實沒錯，並教大家如何自然的講又不會被討厭。



阿滴坦承，他自己也常常在講中文的時候冒出英文來，畢竟自己英文很好，所以當下第一直覺會先想到英文單字，其實是很常見的。他也分析，有一種讓人無法接受的狀況是，很明顯有中文就能表達的相對應詞彙，說話者卻硬要講英文，以韓國瑜的演講片段來說，「你是不是member(會員)」、「tuition fee(學雜費)」、「pay me(付給我)」，這樣夾雜就感覺很刻意。

另一種狀況更刻意，就是演說者已經講出「中文」，卻硬要再講一遍英文，就會讓人有種不自然、很故意的感覺。

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至於甚麼狀況是可以接受的呢，阿滴認為有三大類，第一種是「專有名詞」，例如品牌名稱的Nike、iPhone、Starbucks、Uber等等，第二類是「外來語」，因為沒有中文相對應的詞彙，大家就直接拿來用，像是Email、App、Logo、Vlog；第三種則是「某圈慣用語」，是指某些族群或職業中喜歡用的英文，像遊戲圈或工程師，而普遍公認最愛中英夾雜的就是外商圈，愛用offer、teamwork、project等字眼。

另外還有一種是無法分類的台灣人慣用語，阿滴也無法理解為何這麼用，像是大家很愛講「我不care(在乎)」、「size(尺寸)不合」、「行程delay(延遲)」、「給我menu(菜單)」，這些單字明明可以講中文，但大家就是喜歡用英文，是個很特別的現象。