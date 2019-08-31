陳弘修／健康警訊、民調下滑　能救韓國瑜的只有他自己

●陳弘修／台北人。經歷《臺灣時報》﹑《中央日報》、《東森新聞報》、《新新聞》、《時報周刊》、《新高山行銷顧問》、《奧美公關》，現服務於《ETtoday新聞雲》。

▲韓國瑜參加鳳山代天府安座大典。（圖／記者賴君欣攝）

2020總統大選，近來坊間多家民調都顯示國民黨總統參選人韓國瑜的支持度有下滑趨勢。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心最新調查結果顯示，藍綠直球對決，韓國瑜PK民進黨總統參選人蔡英文，蔡英文的支持度有4成，韓國瑜則是從今年五月的43.7%一路下滑到31.3%。

可以預見的是，當鴻海集團創辦人郭台銘以獨立候選人宣布參選時，韓國瑜在腹背受敵的狀況下，支持度很可能會再創新低，而這也正是為什麼之前藍營基層的焦慮在本週開始檯面化的主因，甚至有國民黨立委跳出來點鴛鴦譜，主動建議韓國瑜找前新北市長朱立倫當副手，希望多一隻母雞可以拉抬支持與挽救連帶會受到衝擊的立委選情。

祇是，外部問題通常來自內部問題的延伸。韓國瑜目前的窘境，想要在剩下的4個月內止跌回升，必須儘快認清自身與團隊的問題到底出在哪，而不是把負評都看成韓黑，把民調下滑怪到國民黨整合不力與黨主席吳敦義沒有幫忙的頭上，更不是碰到狀況或危機時就趕緊另闢戰場，把自己形塑為受到打壓與被監控的受害者。

首先，韓國瑜的市政團隊沒有交出亮點的表現，讓大家可以WOW一聲，特別是一堆人都拿放大鏡在看他怎麼讓高雄發大財的情形下，擺在媒體眼前的除了出訪、簽幾張MOU、官員跳愛河、找資深明星代言、辦包子活動，喊了八個月的摩天輪也得到明年才有譜，能不能創造就業機會與產業鍊，就讓高雄市民自己拭目以待。

其次，韓國瑜從市長直接挑戰總統大位，不是不可以，但他深知自己的不足，所以上從國政下到市政，仰賴的只有一招，亦即找救兵助陣或代打。

在高雄，兩個副市長李四川與葉匡時是一例；打大選，一排攤開的國政團，個個有專業但卻無法替韓國瑜灌頂。

當事人兩頭燒，在沒有充分準備與通盤瞭解的狀況下，這些所謂的顧問陪著一起開直播，談核四直接被中央打臉，談勞動生產力卻也能演變成歧視移工風波，如今自己的健康出現了警訊，除了臨時取消公開活動，他的妻子李佳芬受訪時也表示他越來越瘦，腰圍從34吋變成32吋，顯見韓國瑜目前的生理與心理都深陷高壓。

另外，在去年市長選舉中，善用庶民語言與階級切割的韓國瑜，現在之所以會因為負面新聞成為熱議對象，他在議題管理與危機處理的能力顯然也待加強。

從一連串的事件來看，主要都是挖洞給自己跳所造成，例如，政治獻金與捐款、市議會備詢、農舍違建、登革熱爬樹、打麻將、神隱、疊公文、鳳凰跟雞。如果不反求諸己，只靠韓粉、幾位主持人與名嘴，甚或是特定媒體支持，韓國瑜能稱多久，自己心知肚明。

相較之下，韓國瑜的對手在選戰上的規劃已經開始進入備戰狀態。撇開即將登場的郭台銘不說，積極尋求連任的總統蔡英文，支持度已經回升到穩定狀態，組織、政策、文宣、活動等相關布局，也已經陸續就定位，準備十月全面啟動。

在決戰倒數120天來臨前，韓國瑜想解自己這一局，有兩個選擇，退選或衝到底，如果前者不可能，那他就必須反省自己。政壇上，認真的人不一定會被看見，但不認真的炸子雞是經不起檢驗，一旦被看破手腳，當初怎麼上來的，瞬間就怎麼下去。

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