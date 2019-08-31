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獨／「自掏腰包」遭打臉「政治獻金」買麻花捲　王淺秋：自己理解韓國瑜之意

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▲韓國瑜就職前宣稱「自掏腰包」購買的一名單親父親販售的麻花捲，遭打臉變成了「政治獻金」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜就職前宣稱「自掏腰包」購買的的麻花捲，遭打臉變成了「政治獻金」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

不知道你是否還記得高雄市長韓國瑜在去年就職典禮時，曾經為了要幫助一名製作麻花捲的陳姓單親爸爸，所以購買了2000包當成伴手禮，不過現在遭到即將要投入高雄市立委選舉的參選人吳佩蓉發文質疑，當時高雄市政府新聞局長王淺秋開記者會說是韓國瑜自掏腰包購買，不過現在卻被踢爆購買麻花捲的費用是來自政治獻金。

吳佩蓉接受訪問的時候表示，在去年的時候看到新聞局長王淺秋是說他們是要自掏腰包去購買這個麻花捲，「當然這是很感人啦！但是後來發現說在政治獻金裡面，剛好我們找到一筆跟廠商名稱跟麻花捲公司，就是採購來的那家公司名稱，那代表是說並不是自掏腰包，他是從政治獻金拿出錢去採購」。

▲韓國瑜就職前宣稱「自掏腰包」購買的一名單親父親販售的麻花捲，遭打臉變成了「政治獻金」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜就職前宣稱「自掏腰包」購買的的麻花捲，遭打臉變成了「政治獻金」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜就職前宣稱「自掏腰包」購買的一名單親父親販售的麻花捲，遭打臉變成了「政治獻金」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜就職前宣稱「自掏腰包」購買的的麻花捲，遭打臉變成了「政治獻金」 。（圖／記者吳奕靖攝）

吳佩蓉強調這的確符合公益使用並不違法，可是觀感很差，因為告訴民眾是自掏腰包，大家會覺得這是韓國瑜市長拿錢出來去幫助這個廠商，但是事實上不是，所以「我覺得這是不太誠實的做法」。而且吳佩蓉也特別酸了一下「自掏腰包」的解釋：「一般是說自己拿自己口袋的錢，自己私人的錢去買這個商品，我們都知道韓市長也講過、標榜自己是庶民，但是他的財富並不是庶民的等級，所以花12萬元購買這樣商品，我想對韓市長並不是太困難的事，但是政治獻金拿來支應這樣的事情並不是太合理的」。

對於這件事，新聞局長王淺秋透過書面回應說：「首先，就職典禮上會購買麻花捲作為貴賓伴手禮，實因陳先生不斷前來攔路陳情，強調訂單臨時被撤損失慘重，自稱單親父親活不下去尋求幫忙。市長聽完轉述此處境，決定購買陳先生商品幫助他，起心動念完全良善，也是幫助弱勢高雄市民。當時我本人並未加入選舉團隊不清楚選舉經費運用，所以以自己理解市長「掏腰包付費」說明，並未有隱匿之意而選舉經費作為該用途完全合法，幫助弱勢市民更是合情合理」。

▲韓國瑜就職前宣稱「自掏腰包」購買的一名單親父親販售的麻花捲，遭打臉變成了「政治獻金」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜就職前宣稱「自掏腰包」購買的的麻花捲，遭打臉變成了「政治獻金」 。（圖／記者吳奕靖攝）

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