亂貼移工「瑪麗亞」歧視標籤　脫口秀妹子龍龍怒：工程師就叫荷葉邊

▲脫口秀演員龍龍表示，不要再用「瑪麗亞」這個名字給外籍移工貼標籤了。（圖／翻攝自龍龍的沒梗人生）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜因為曾經失言「瑪麗亞教英文」、以及日前的「鳳凰都飛走來了一堆雞」，引發是否對外籍移工種族歧視的爭議。對此脫口秀演員龍龍林千玉在臉書發表一則影片，呼籲不要再對外籍移工貼上歧視的標籤，如果各種職業也被貼上歧視的標籤時，是否也會感到不舒服，希望大家將心比心。

龍龍在粉絲頁「龍龍的沒梗人生」發表影片表示，自己出生在普通的中產家庭裡面，小時候有外籍阿姨拉拔她長大，就是因為有小時候這些經歷，當聽到某位摩天輪市長「瑪麗亞」不適合當老師的時候，她就有點滿頭問號，在講什麼東西啊！菲律賓駐台辦事處在當時，也在第一時間發表抗議，瑪麗亞這個是充滿了歧視的用語，請大家不要再用了。

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龍龍解釋，以菲律賓為例，很多來台灣的移工其實學歷很高，很多是大學畢業或肄業的程度，只是菲國的薪資太低了，小時候照顧過她的阿姨們，都說來台灣工作幾年就可以房子了，但是你在台灣工作30年還是買不起房子，呵呵呵呵呵呵呵。

也有人質疑，那這些移工不是來搶台灣人的工作，龍龍說，如果你未來的志向是被剝削的血汗看護與辛苦戶外工作的工地工人們，你要及早卡位了！因為台灣人力成本相對高，所以像這種付出很多心力，但是酬勞相對不高的工作，台灣沒人要做，為了要填補這樣的缺口，這些勞力的重擔就落到移工身上了。

▲龍龍舉例，如果應徵到工作量這麼大的職缺，早就上爆料公社了。（圖／翻攝自龍龍的沒梗人生）



龍龍進一步解釋，來台灣的外籍移工，很像應徵到「老人版小七店員」，明明法規上規定只能從事老人看護的相關工作，但是實際上可能從事種田、開店、賣小吃、打掃家裡、打掃親戚的家裡，如果上求職網站找工作，發現有一個職缺要會office、要會adobe還要會當小編、要會投放廣告、異業合作、135要去接老闆的兒子、246要幫忙看店進貨，10個裡面有11個會上爆料公社投訴這個職缺。

龍龍說，而且這只是工作量多而已，由於移工比較弱勢，有時候會遭受到被扣留護照、沒收手機、虐待、性騷擾等等，加上因為他們比較弱勢，所以他們很難發聲獲得社會的關注，所以從小處著手，就從先不要亂貼標籤開始，因為貼標籤貼久了會有很多先入為主的觀念。

有人認為，「改個名字有差嗎？治標不治本，那麼政治正確幹嘛，麻煩死了，討厭！」

▲龍龍表示，如果要貼標籤，就把各式各樣的人群都貼爆。（圖／翻攝自龍龍的沒梗人生）



龍龍回答，要貼標籤就把標籤「貼爆」，以後看到工程師就叫「荷葉邊」、看到金融相關人員就叫吸血鬼、公務員就叫米蟲、談政治就叫覺青9.2，反正參在一起一定會說中一個，做設計的就叫文青、做音樂的就是文青、想走攝影的還是文青，真正的文青就叫他黑框眼鏡仔，16歲以下的叫做屁孩、12歲以下就叫死屁孩、喜歡漫畫叫宅男、喜歡漫威漫畫就叫潮男，何必呢？不覺得人生已經很難，不要再互相貼標籤互相傷害了。

龍龍的這則影片在4月16日發布，他選在8月30日又重新分享一次，並在引言表示，常常聽到很愛倚老賣老或是自以為見識廣闊的人說：真正有能力賺錢的人都離開台灣了，留下來的人都賺不到錢。或是鳳凰都飛走了，進來一大堆雞，到底見識要多狹隘，才能這樣優越呢？