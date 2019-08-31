獨／溜冰明日星追「包龍星」賢哥小女兒…慘遭淋糖螞蟻咬　跪成人肉槍靶





▲陳小姐出面指控「包龍星」賢哥3年前凌虐自己哥哥，還逼迫他下跪 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／屏東報導

涉及擄走屏東直播主吳小哲還打斷手腳的三名嫌犯，都是屬於「包龍星」直播台的成員，手法相當兇殘，不過現在有一名20歲的陳姓女子出面向《ETtoday新聞雲》來投訴，表示自己的親哥哥在3年前，就多次遭到賢哥擄走，甚至還帶到山裡凌虐，用果糖淋在赤裸身體上頭後，任憑螞蟻來咬，還有逼迫下跪，同時穿上防彈衣，變成人肉試槍靶，讓原本被視為「溜冰界明日之星」的哥哥不但斷送美好未來，現在還得活在暴力陰影之下，智力退化還得接受心理輔導。

▲陳小姐表示哥哥就是要追賢哥的小女兒，才慘遭凌虐 。（圖／攝當事人臉書）

看到直播主吳小哲遭到由賢哥帶頭的包龍星直播台的另外2名成員打斷手腳的新聞，讓陳小姐鼓起勇氣來指証賢哥，在3年前就用類似的手法來對付自己的哥哥，讓哥哥現在還活在暴力陰影走不出來，23歲的他智力也都退化成像是小學生一樣，甚至情緒不穩，還有一次拿刀砍傷了自己。但是陳小姐並不怨恨自己的哥哥，因為「就是有這些黑勢力，才會害哥哥這樣子受傷的」，讓原本曾經奪下溜冰比賽冠軍，被視為溜冰界明日星的哥哥，從此失去了人生舞台，講到這邊，陳小姐語帶哽咽、眼眶泛著淚水。

▲陳小姐出面指控「包龍星」賢哥3年前凌虐自己哥哥，造成到現在都活在陰影中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳小姐出面指控「包龍星」賢哥3年前凌虐自己哥哥，造成到現在都活在陰影中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳小姐回憶3年前的情況，哥哥當時喜歡上了同為溜冰隊的一名女孩，而這名女孩正是賢哥的小女兒「洪妮」，哥哥只是向洪妮告白，不過賢哥很不高興，透過關係來跟陳小姐的媽媽來嗆聲：「不要拿紙來試火，你們會很好看」。這句話可不是單純說說而已，在一次陳小姐的哥哥到賢哥家要找洪妮的時候，惹毛了賢哥，賢哥就帶了幾名「少年仔」來教訓他，打了一頓還不夠，還把陳小姐的哥哥帶回公司，逼迫穿上防彈背心後，成了人肉試槍靶。

不過這才是噩夢的開始，陳小姐指控賢哥從那一天起，多次就擄走哥哥，甚至有一次帶到山上，把他的衣服脫光，淋上果糖讓螞蟻來咬，甚至連下體也被弄傷，連肛門都被破碎的酒瓶刺傷，全身都是傷。陳小姐說：「當時我跟媽媽到警察局要備案，警察告訴我們說，如果這樣的話要哥哥當事人自己出來講，但是當時候他已經嚇到整個都亂了，他已經沒有能很正確的言語說他們怎樣打他」，就是這樣才無法透過法律來制裁，讓他們吞下這口氣，選擇沈默了三年。

▲哥哥被凌虐之後被送往急診室，當時的驗傷單當中記載有多處骨折還有腦震盪。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事隔三年了，陳小姐回憶這一段過往的時候，聲音還是微微顫抖，就怕傷害會再次發生！不過記者也問到為何現在要出來控訴他們的惡行，她說：「吳小哲這個直播的事情，有受到各個媒體關注，所以我也想要，我也是受害者，我們受這個氣也很久了，一個好好的人被打到變精神疾病，家屬受得那一些傷跟這種精神上的（虐待），也覺得很難過」，所以自己現在挺身站出了出來，希望能為哥哥討個公道。

▲陳小姐出表示哥哥還沒有遭受凌虐之前，曾經過獲得縣內溜冰比賽冠軍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳小姐出面指控「包龍星」賢哥3年前凌虐自己哥哥，造成到現在都活在陰影中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）