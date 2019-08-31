包龍星3兇嫌傳是屏縣議長小弟　「捍衛我的名譽」臉書秀報案三聯單

▲吳小哲爸爸、表姊直播透露他的傷勢。（圖／翻攝自臉書／吳小哲探險台）

記者張靖榕／綜合報導

屏東知名直播主吳小哲遭「包龍星直播網」3名嫌犯，毆打至斷手斷腳後丟包公園的事件延燒數天；目前3嫌已因有因滅證據、重罪等行為收押禁見。但事情仍繼續在網路上發酵，就連屏東縣議會議長周典論都受到波及，被只是兇嫌的大哥，無端中槍讓他氣得向報警提告。

周典論週五（30日）在臉書上貼出屏東縣政府刑事警察大隊的報案三聯單，他說，已經針對此次直播主被砍事件要求警方盡速釐清真相，但「很遺憾的，有人利用這次事件，在網路上惡意放話，指稱兇嫌與我有關。」周典論表示，對於者種憑空捏造、無中生有的惡意言論，「典論絕對不姑息，並向警方報案，要求調查這些不實言論。」

▲▼屏東縣議會議長周典論表示，被網友誣指自己是「包龍星」3名兇嫌的大哥。（圖／翻攝自周典論臉書）





吳小哲遭人斷手斷腳躺在醫院的畫面駭人，卻有網路留言隱射「包龍星」3名兇嫌是「現任議長的小弟」，讓周典論氣得駁斥「根本是亂講」，這種網路謠言，「不只傷害到個人，也傷害到典論的家人。」周典論指出，已針對前陣子潮州街頭直播主鬥毆事件，到這次吳小哲被砍事件，要求縣政府與警方正式這項社會問題，希望還給屏東人一個安全的生活環境。

吳小哲27日晚間直播到一半突然消失在鏡頭前，讓不少粉絲感到相當擔心，趕緊到臉書社團「屏東小鎮資訊」中發文詢問情況，數小時過後，臉書粉絲專頁「吳小哲探險台」發文指出，吳小哲遭3人押走打成重傷，棄置在公園被發現時，腳底遭磨破、全身是血、手腳全斷。

警方循線逮人，發現涉嫌傷人的3男隸屬於「包龍星」直播台，疑因吳小哲自立門戶結下心結，目前已將3嫌以有湮滅證據、重罪等行為之虞，在30日收押禁見。包龍星28日才在臉書PO文怒轟網友「亂帶風向」，事隔一日卻被打臉，緊急發出126字聲明道歉。