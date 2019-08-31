網瘋傳吳小哲遭虐打43秒哀嚎求饒影片　鋁棍狠打圍毆「乎伊斷」真相曝　　　

▲網路瘋傳43秒影片，網友說是吳小哲，但經求證並非其人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

屏東直播主吳小哲慘遭擄走斷手腳，事件發生以後震驚社會各界，不過現在網友瘋傳一段43秒的影片，表示這是吳小哲遭到虐打的驚悚過程，就連吳小哲的老闆也表示接到不少網友私訊這段影片，不過吳小哲的老闆強調這段影片裡頭的當事人並非是吳小哲，而是另有其人。

這段43秒的影片當中，一名穿著黑色衣服的男子躺在地上，因為受到旁邊人士拿鋁棍痛毆，整個人是縮了起來，還頻頻求饒「不要打了」，而痛毆這名黑色衣服男子的人，還有人不斷出聲提醒：「不要打頭」，只見到其他人是沒有要縮手的打算，鋁棒是一棍一棍的用力往地上男子的腳踝來招呼，還嗆聲說：「你為何欠錢不還，你安靜一點」。

▲網路瘋傳43秒影片，網友說是吳小哲，但經求證並非其人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

《ETtoday新聞雲》記者拿著這段影片來求證吳小哲的老闆，老闆連看都不看就否認，他苦笑說：「這幾天有不少網友傳給我們，就說是吳小哲被毆打的影片，但真的不是，因為當天他被擄走的時候，穿著是白色衣服，並非是黑色衣服」，但記者也問是否現在有痛毆過程影片流出，老闆表示到目前為止都沒有。

但如果這一段43秒的影片主角並非是吳小哲的話，究竟被害人又是誰，就有一名李姓網友在自己的臉書來認了這件事，他表示這是「嘉義打阿嬤被抓出來修理的影片，說是吳小哲的影片，我看到都笑到蛋疼了..那影片第一手的」，還強調「三個人去抓的影片至少十個人，怎麼也不像，記得現在傳假消息會被告」。

▲網路瘋傳43秒影片，網友說是吳小哲，但有名李姓網友表示這段影片自己是第一手。（圖／記者吳奕靖攝）

原來這起案件是發生在2017年的12月19日，嘉義一名20歲唐姓男子疑似因為無業，動不動就跟打零工的阿嬤要錢，好吃懶做的模樣，讓鄰居看不下去，於是就揪朋友等5人，將唐男帶到布袋鎮過溝公園附近毆打，唐被眾人拿棍棒、電擊棒輪流教訓，在地上痛苦哀嚎，不斷喊冤「我沒有打阿嬤」。而嘉義縣警局布袋分局也將涉案人，依傷害、妨害自由及社會秩序維護法移送法辦。





▲吳小哲當天被擄走時，穿白色衣服 。（圖／記者吳奕靖攝）