　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網瘋傳吳小哲遭虐打43秒哀嚎求饒影片　鋁棍狠打圍毆「乎伊斷」真相曝　　　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲網路瘋傳43秒影片，網友說是吳小哲，但經求證並非其人 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路瘋傳43秒影片，網友說是吳小哲，但經求證並非其人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

屏東直播主吳小哲慘遭擄走斷手腳，事件發生以後震驚社會各界，不過現在網友瘋傳一段43秒的影片，表示這是吳小哲遭到虐打的驚悚過程，就連吳小哲的老闆也表示接到不少網友私訊這段影片，不過吳小哲的老闆強調這段影片裡頭的當事人並非是吳小哲，而是另有其人。

這段43秒的影片當中，一名穿著黑色衣服的男子躺在地上，因為受到旁邊人士拿鋁棍痛毆，整個人是縮了起來，還頻頻求饒「不要打了」，而痛毆這名黑色衣服男子的人，還有人不斷出聲提醒：「不要打頭」，只見到其他人是沒有要縮手的打算，鋁棒是一棍一棍的用力往地上男子的腳踝來招呼，還嗆聲說：「你為何欠錢不還，你安靜一點」。

▲網路瘋傳43秒影片，網友說是吳小哲，但經求證並非其人 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路瘋傳43秒影片，網友說是吳小哲，但經求證並非其人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

《ETtoday新聞雲》記者拿著這段影片來求證吳小哲的老闆，老闆連看都不看就否認，他苦笑說：「這幾天有不少網友傳給我們，就說是吳小哲被毆打的影片，但真的不是，因為當天他被擄走的時候，穿著是白色衣服，並非是黑色衣服」，但記者也問是否現在有痛毆過程影片流出，老闆表示到目前為止都沒有。

但如果這一段43秒的影片主角並非是吳小哲的話，究竟被害人又是誰，就有一名李姓網友在自己的臉書來認了這件事，他表示這是「嘉義打阿嬤被抓出來修理的影片，說是吳小哲的影片，我看到都笑到蛋疼了..那影片第一手的」，還強調「三個人去抓的影片至少十個人，怎麼也不像，記得現在傳假消息會被告」。

▲網路瘋傳43秒影片，網友說是吳小哲，但經求證並非其人 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路瘋傳43秒影片，網友說是吳小哲，但有名李姓網友表示這段影片自己是第一手。（圖／記者吳奕靖攝）

原來這起案件是發生在2017年的12月19日，嘉義一名20歲唐姓男子疑似因為無業，動不動就跟打零工的阿嬤要錢，好吃懶做的模樣，讓鄰居看不下去，於是就揪朋友等5人，將唐男帶到布袋鎮過溝公園附近毆打，唐被眾人拿棍棒、電擊棒輪流教訓，在地上痛苦哀嚎，不斷喊冤「我沒有打阿嬤」。而嘉義縣警局布袋分局也將涉案人，依傷害、妨害自由及社會秩序維護法移送法辦。

▲網路瘋傳43秒影片，網友說是吳小哲，但經求證並非其人 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳小哲當天被擄走時，穿白色衣服 。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
快訊／男身中3槍！遭丟包北市林森北醫院旁　警消急轉送馬偕搶救
姦殺20歲正妹乘客還棄屍　「滴滴順風車」淫魔司機今日被槍決
慾火哥強壓做全套！台中按摩妹「死守褲頭保貞操」　挨告下場出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新莊霸凌「第一人稱視角」影片曝光　13人包圍狂甩20巴掌：哭三X啦

聲明啟事／環東大橋機車違規事件的說明與澄清

網瘋傳吳小哲遭虐打43秒哀嚎求饒影片　鋁棍狠打圍毆「乎伊斷」真相曝　　　

獨／喊價1580PK包龍星2980！吳小哲慘被砸爆手腳原因曝　還要讓他變啞巴直播

快訊／男中3槍倒臥前「黑道急救站」　警消緊急轉送馬偕搶救

10歲兒在國小遭性侵！「狼叔」交保釋放了　母親氣到流產…下跪陳情

床下藏童屍！高聲呼救鄰居冷漠沒人理　板橋女童慘遭毒手

汐止警薛定岳殉職...民眾投書縱放嫌犯？　基檢澄清：不符羈押要件

猴急男慾火焚身強壓做全套　台中按摩妹死守褲頭保貞操

業績不到就要做飯局妹+捐卵？他控正妹直播主「娜娜」詐欺！

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

台灣之光！年輕選手拚國際技能賽「勇奪5金5銀5銅」名列全球第4名

越南女DJ被武術教練老公暴打！　「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢

火箭少女101「假採訪，真突擊」粉絲　願望一次滿足..合唱、抱抱都可以！

只練50天！1歲萌妹化身美人魚 閉氣潛水23秒網驚：比大人厲害

太神啦！她DIY便當幫老公甩肉20kg「主角每天都不同」夫讚：根本驚喜包

新莊霸凌「第一人稱視角」影片曝光　13人包圍狂甩20巴掌：哭三X啦

聲明啟事／環東大橋機車違規事件的說明與澄清

網瘋傳吳小哲遭虐打43秒哀嚎求饒影片　鋁棍狠打圍毆「乎伊斷」真相曝　　　

獨／喊價1580PK包龍星2980！吳小哲慘被砸爆手腳原因曝　還要讓他變啞巴直播

快訊／男中3槍倒臥前「黑道急救站」　警消緊急轉送馬偕搶救

10歲兒在國小遭性侵！「狼叔」交保釋放了　母親氣到流產…下跪陳情

床下藏童屍！高聲呼救鄰居冷漠沒人理　板橋女童慘遭毒手

汐止警薛定岳殉職...民眾投書縱放嫌犯？　基檢澄清：不符羈押要件

猴急男慾火焚身強壓做全套　台中按摩妹死守褲頭保貞操

業績不到就要做飯局妹+捐卵？他控正妹直播主「娜娜」詐欺！

超變態老媽逼兩個孩子發生性行為　全程直播給男友看

中職／林子崴差3人次換投　劉育辰：桃園逆轉機率高

「籤王」王艷薇脫高跟鞋唱歌...竟是因為她　陶晶瑩感動：過來抱一下！

《海角七號》大大現身《飢餓遊戲》！　11年後變甜美正妹

新莊霸凌「第一人稱視角」影片曝光　13人包圍狂甩20巴掌：哭三X啦

追劇追到睡著？研究：睡覺iPad、電視沒關，肥胖率高17%

中職／開轟4打點MVP　蘇智傑：感謝洪心騏

本土劇男星當「愛攝郎」黏TT　24小時貼身跟拍寵妻文汶

準玲玲預估一路向西！3縣市大雨警戒　低壓帶下周襲台「雷雨再灌3天」

亂貼移工「瑪麗亞」歧視標籤　脫口秀妹子龍龍怒：工程師就叫荷葉邊

社會熱門新聞

吳小哲慘被砸爆手腳　關鍵原因曝..

10歲兒國小遭性侵　母親氣到流..

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘..

UberEats雞排店遭毆　網..

印尼看護「沙其馬塞嘴」嬤4天後..

男身中3槍倒臥慶生醫院　警消轉..

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關..

猴急男硬要做全套　台中按摩妹死..

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用..

萬華街友包包驚見400萬現鈔　..

砸300萬當「乾爹」被放生　他..

國道上倒車！賓士車駕駛被撞死

她遭甩20耳光　13人全被送辦

女友天天要！　酒店經紀腿軟自首

更多熱門

相關新聞

吳小哲慘被砸爆手腳　關鍵原因曝光　

屏東知名直播主吳小哲慘遭包龍星直播網的三名成員擄走凌虐，就連手腳都斷了，不過雙方之間究竟有何恩怨？《ETtoday新聞雲》記者獨家找到吳小哲的老闆還原整起事情的起因，老闆說是為了一個卡拉ok組，對方賣2980元，而吳小哲賣1580元，禍端就是從這邊開始的。

火爆水蛙火力出爐！2長11短+9炸彈黑市價600萬元

開直播撒網捕魚...19歲男網紅「失足溺斃」

「火爆水蛙」涉跨年夜為500萬債　彰化開轟當鋪50槍

即／吳小哲遭拖走打斷手腳！　3嫌收押禁見

關鍵字：

吳小哲直播包龍星凌虐斷手腳直播台潮州影片網友嘉義

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

吳小哲慘被砸爆手腳　關鍵原因曝光　

10歲兒國小遭性侵　母親氣到流產

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘死

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

姦殺女客　滴滴順風車司機被槍決

運動飄霉味！女求診30次治不好　醫曝原因

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

開店半世紀…老台北漢城烤肉熄燈

UberEats雞排店遭毆　網怒洗版

外送員遭打！雞排店道歉：兇手是常客

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

印尼看護「沙其馬塞嘴」嬤4天後離世

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

男身中3槍倒臥慶生醫院　警消轉送搶救

更多

最夯影音

更多

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面