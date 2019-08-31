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獨／喊價1580PK包龍星2980！吳小哲慘被砸爆手腳原因曝　還要讓他變啞巴直播

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記者吳奕靖／屏東報導

屏東知名直播主吳小哲慘遭包龍星直播網的三名成員擄走凌虐，就連手腳都斷了，不過雙方之間究竟有何恩怨？《ETtoday新聞雲》記者獨家找到吳小哲的老闆還原整起事情的起因，老闆說是為了一個卡拉ok組，對方賣2980元，而吳小哲賣1580元，禍端就是從這邊開始的。

▲吳小哲的老闆出面還原，表示雙方的導火線就是為了彼此價差1400塊的同款卡拉ok商品 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳小哲的老闆出面還原，表示雙方的導火線就是為了彼此價差1400塊的同款卡拉ok商品 。（圖／記者吳奕靖攝）

老闆表示禍端就是從上週開始的，當初包龍星直播網販售一組卡拉ok，要價2980元，不過吳小哲直播台僅賣1580元，雙方就開始開戰了，甚至對方還在直播拍賣的時候，說吳小哲賣得是NG商品，如果要NG品，包龍星直播網也賣，而且只要1000塊，賣得更便宜，所以雙方多次在直播過程當中為了商品互嗆。

▲吳小哲。（圖／翻攝自吳小哲探險台）

▲吳小哲。（圖／翻攝自吳小哲探險台）

吳小哲的老闆說：「真的有夠夭壽！講正經的被糟蹋很慘，兩隻手都給他斷了，還不停打他的嘴，連牙齒都要打斷，就是不要再讓他走這條路」。吳小哲的老闆認為吳小哲之前跟吳宗憲同台，所以人氣不斷高漲，對照對方的人氣下滑，所以包龍星直播網另外一個不爽的點，就是在這方面埋下不開心的因子，老闆說：「講白一點就是眼眶赤啦！」

老闆也坦承吳小哲外頭有欠人家錢，債務大概是兩百萬左右，不過他也有陸續在還錢，也跟債主協調好可以分期付款，但是債主當中並沒有包含包龍星直播台這方面的人，老闆相當憤憤不平的說：「他也沒有欠他們半角錢，就是沒欠包龍星，而且這也是私人債務的問題，可是他有在處理，可是對方攻擊他說有種就不要分期，你可以看影帶，他們攻擊吳小哲有種就不要用分期，人家欠錢要分期跟你有關係嗎？」

▲吳小哲。（圖／翻攝自吳小哲探險台）

▲吳小哲。（圖／翻攝自吳小哲探險台）

吳小哲的老闆認為如果單純要教訓的話，也不能下這麼重的手，老闆轉述吳小哲回憶當時被擄走的驚恐6小時過程遭到了什麼待遇，他說：「一帶出去就用車門夾他的腳，就是要把他夾斷，就在載往公園的之間，吳小哲有試著要逃跑，甚至還跳車，跳車以後又被抓了回來，抓回來後就用黏布綑綁起來，用他的衣服把他的頭蓋住，之後就載去公園，狠狠揍他2到3個小時」。雖然吳小哲被打完以後，有看到巡邏警車經過，不過當時受到凌虐的重傷讓他連呼救的聲音與力氣都沒有，只能勉搶爬爬爬出來求救。

不過外傳吳小哲涉及包龍星直播網7月底在潮州開幕時發生肢體衝突案件，吳小哲的老闆也否認，「沒關係！沒有關係！其實是他們得罪很多人，潮州那一件事是他們跟別的直播台，那天我們也不在場，那天發生事情的時候，我們還在開直播，所以完全沒關係」。

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▲吳小哲的老闆出面還原，表示雙方的導火線就是為了彼此價差1400塊的同款卡拉ok商品 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳小哲的老闆表示，平常直播台都還有在協助弱勢。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳小哲的老闆出面還原，表示雙方的導火線就是為了彼此價差1400塊的同款卡拉ok商品 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳小哲的老闆表示，平常直播台都還有在協助弱勢。（圖／記者吳奕靖攝）

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